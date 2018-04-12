台灣大M+行動分機 手機變桌機

2018-04-12

〔記者吳佩樺／台北報導〕主攻企業的台灣大哥大旗下即時通訊軟體M+ messenger，宣布再推出「M+行動分機」新服務，讓手機變成公司桌機。

M+行動分機的最大特色是將手機延伸為行動分機，員工不在位子時，公司分機會自動轉接到手機上，等同把桌機帶著隨身走，不怕漏接重要電話。即使身在國外，只要在網路環境下就能通話，並不需要付國際漫遊費。

此外，員工從M+行動分機撥打外部電話，能透過公司總機撥出，因此對方來電顯示僅有公司號碼，不必擔心個人手機號碼外流，且由公司買單。

目前台灣大哥大已鎖定外勤人員比例高的產業，如金融保險業、零售流通業、物流配送業、不動產房仲業等員工人數超過200人的中大型企業積極推廣。

台灣大哥大企業用戶事業群營運長吳傳輝表示，當手機能完全取代桌上分機，意味傳統固網語音市場的常態營運模式將徹底被顛覆。M+行動分機研發1年，台灣大哥大內部更實際測試長達半年，完全穩定後才全面在市場上推出，預估企業和員工不僅省下近2成的通訊費用，同時節省數百萬到數千萬的實體桌機採購金額和維護人力。

M+行動分機已正式上市，即日起至6月30日前提供早鳥方案，凡新申辦月租費25,000元以上固網語音PRI電路一路，即可免費使用兩年期「M+企業版」與「M+行動分機」，並加贈M+ Voice Gateway設備一台。

圖片提供：台灣大哥大