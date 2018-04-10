Let’s play! 愛馬仕男士領巾

2018-04-10

〔記者方惠宗／台北報導〕乍暖還寒、溫差大，法國精品愛馬仕（Hermes）為男士解「圍」，推出春夏男士領巾系列，包括65公分見方的棉質方巾、100公分見方的羊毛與真絲混紡圍巾，以及140公分見方的真絲圍巾等，提供多種尺寸與質料可選，設計重點更在於令人目不暇給的圖紋印花，精采有如藝術！

無論領巾或圍巾，愛馬仕透過藝術賦予獨到風格。尺寸最小、65公分見方的Bandanas系列方巾的圖紋印花、色彩與設計靈感是源自美國西部牛仔所佩戴的棉質領巾，本季由法國藝術總監與時尚設計師Benoît-Pierre Emery帶來其所構思的Collection Équestre印花；他以釦環和馬韁繩等馬術用具元素交疊出獨特地抽象字母圖紋。希臘設計師Elias Kafouros則以「Let’s play!」為題，將不同時空背景的遊戲集合於一款100公分見方的喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾；從積木到3D電玩、棋盤到搖桿遊戲機、真實到虛擬想像，全飄浮在一個被巴黎大皇宮玻璃屋頂籠罩的虛擬世界中，名符其實「The Game」！

愛馬仕更首度邀來畢業於倫敦中央聖馬丁學院和皇家藝術學院的法國年輕設計師Octave Marsal作畫，為一款140公分見方的喀什米爾羊絨與真絲混紡圍巾，賦予由汽車零件所組成的巨幅馬頭圖案；包括引擎裝置、活塞以及汽缸等細節，整幅圖紋融合復古與當代風格設計，成為一款別出心裁的獨特創作。