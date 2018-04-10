〈禮遇媽咪〉華碩平板搶客 送百貨萬元禮券

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻母親節檔期，華碩宣布即日起至5月31日，民眾凡購買任一款ZenPad系列平板，完成上網登錄就有機會抽中SOGO百貨禮券1萬元，共10名。此外，限定機種另加碼贈送歌林隨身果汁機。
新品主打ZenPad 10 Z301M，10.1吋1,280×800 IPS螢幕，內建獨家Tru2Life影像處理技術和獨立電視等級晶片，強化細部畫面。雙前置喇叭整合DTS Headphone：X技術，增進音質。電池容量4,680mAh，號稱電力達10小時，售價5,990元。
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