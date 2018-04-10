輕奢品味 百貨大心媽咪─台茂母親節檔食尚生活美學 Global Mall送美型家電

2018-04-10

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨母親節檔期陸續開跑，購物中心也加入戰局，台茂購物中心總經理苗延梅表示，今年針對餐飲、女鞋區改裝，下半年還將陸續引進更多餐飲品牌，如海底撈、TGI FRIDAYS等。台茂觀察到桃園地區消費者實力，對品牌特別重視生活質感，規劃加強輕奢區塊，預估在各業態增加10%的輕奢品牌，並在母親節檔期前引進桃園首家的YSL彩妝、南韓頂級保養品牌Whoo等16個全新店櫃；針對家用部分，將原本代理商主導的複合店，多改裝為單一品牌店，如Dyson、Panasonic、象印等，皆有單一品牌獨立店，挹注業績成長；全館活動方面，今年目標主攻30至39歲客層，更增體驗型活動，規劃在5月與9月舉辦大型野餐、露營活動吸客。

Global Mall環球購物中心母親節檔期將於4月12日開打，4月12日至25日新北中和店推出滿千送百回饋，化妝品、內睡衣滿3,000元送300元抵用券，百貨專櫃滿6,000元送500元抵用券，健康器材、集雅社、真愛密碼滿10,000送1,000元抵用券。首4日刷Global Mall聯名卡滿5,000送200元抵用券，最高可撈到13%回饋率，期間更推出2波抽獎活動，祭出58萬元大獎。4月12日至25日滿3,000元可抽GOGORO（3台）、麗星郵輪2人遊（6組）；4月26日至5月16日消費滿2,000元則每週抽3名消費者，可得小米美型家電，如IH電子鍋、空氣淨化器以及掃地機器人。至於新北雙和比漾廣場，母親節檔期即日起至4月18日止，全館化妝品牌推出超過千組優惠組合，搭配全館化妝品、香氛、內睡衣，單櫃滿3,000元送300元贈品券（可累贈）。