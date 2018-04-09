瘦高個 都會代步小車-2

2018-04-09

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【創新實用 日系都會小車】

Suzuki Ignis

日系車廠的小型車專家Suzuki，2015年東京車展發表了第2代Ignis都會用小車，國內市場直到去年夏天才導入販售。現行Ignis的外型擺脫了前代的單調沉悶，車體線條更動感有型，前臉視覺感也變得討喜有趣，展現截然不同的產品風貌。

Ignis引擎蓋下配置一具排氣量1.25升的直4 Durajet自然進氣引擎，可輸出91匹最大馬力與12.0公斤米最大扭力，搭配動力傳輸平順無接縫的CVT無段變速自排系統，國內能源局公布的平均油耗可達19.9公里／公升，這當然是該排氣量級距最佳的1級耗能表現。

儘管Ignis的動力數據不算亮眼突出，但以一輛都會代步小車而言，開起來也算恰如其分，加速感受流暢線性，沒有絲毫頓挫不順的現象。略偏瘦高的車體重心，激烈操駕時依舊明快矯健，行路表現Q彈柔韌，即使輾過路面人孔蓋或減速丘，都不致產生讓車內乘員不適的震顛感。

內裝鋪陳走的是時髦創意路線，不刻意標榜精緻細膩，卻也相當實用有個性。座艙控台設計簡明詼諧，運用黑白雙色調搭配，營造明亮大方的氛圍；中控台上立體突出的音響面板，搭配3輻式多功能方向盤，操作使用清晰就手。2,435mm軸距以當今市售小車不算出色，然而透過挑高車頂搭配厚實座墊的巧妙搭配，仍能創造出充裕舒適的乘坐感受。

總代理金鈴汽車將Ignis開出極具親和力的62.8萬的售價，並標配全車6氣囊、HHC斜坡起步輔助系統與ESP電子穩定系統等主被動安全配備，吸引想要入手人生第一輛車的年輕首購族。