義大利高性能SUV飆速創新 4秒內 加速破百

2018-04-07

﹝記者方維鐸／台北報導﹞義大利人不僅擅長製造超跑，現在連高性能SUV的領域也被他們壟斷，繼當今車壇最快的Lamborghini Urus，以及在紐柏林北賽道創下7分51.7秒SUV最速單圈紀錄的Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 之後，Maserati又在紐約車展發表一款能在4秒內加速破百的Levante Trofeo，儼然義大利車廠打造的SUV在速度上就是能凌駕於德日車廠！

雖說德國車廠一向以造車工藝自豪，然而現階段Mercedes-AMG、BMW M Power及Porsche的SUV性能之作，能在4秒內完成0至100公里／時加速的僅有新一代Porsche Cayenne Turbo，且其極速只有286公里／時，相較於極速突破300公里／時大關的Lamborghini Urus和Maserati Levante Trofeo，仍略顯失色。

至於SUV產品眾多的日系車廠，更是沒有一家推出過真正算是「高性能」的SUV，充其量都是些實用導向或價格導向的家庭休旅車，完全沒把加速性能當作SUV的產品要素。終究SUV不是為追求速度而開發的車輛類型，務實的日本車廠迄今都沒打算要推出這樣的產品。