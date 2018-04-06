《母親節前哨戰》漂亮無敵4折起

記者邱巧貞／專題報導
近幾年，化妝品市場掀起了口紅大戰，應證女人的化妝包裡永遠都少一支口紅，此外，向來是彩妝業績最大宗的底妝以及逐漸崛起的香氛，亦是折扣檔期各品牌主打的特惠重點。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／JILL STUART、MFK、La Mer、ADDICTION、BOBBI BROWN、M.A.C、蘭蔻、高絲、迪奧、東方美、雪花秀、資生堂、紀梵希、法倈麗、嬌蘭
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雪花秀臻顏氣墊逆齡煥亮組，特價3,760元，價值5,369元，約7折。臻顏逆齡氣墊粉霜SPF50+ PA+++ 15g×2（正品）+臻顏逆齡氣墊粉霜粉蕊SPF50+ PA+++ 15g（正品）+潤燥精華EX 8ml+玉容面膜EX 50ml+透潤親膚妝前平衡乳#1 4ml+潤采光瑩美顏凝乳EX 8ml+順行潔油EX 50ml，通路限定，依各家百貨為準。
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肌膚之鑰彩妝發燒組，特價4,000元。奢華艷光訂製唇膏任一色（正品）+絲緞無瑕膏任一色（正品）+裸肌光漾粉凝露O10 3ml+光采瞬淨潔膚泥20ml+彈潤按摩嫩唇霜2ml，首四日組合。
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IPSA底妝發燒組，特價1,350元。任一1,350元底妝（正品）+透明潔膚乳e 50g+美膚膜力保濕露30ml，信義三越A11獨家。
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高絲快速完粧組，特價1,400元，價值2,135元，約66折。雪肌精CC絲絨雪粉餅粉蕊任一色（正品）＋雪肌精CC絲絨雪粉餅盒（正品）+雪肌精淨透洗顏霜25g+藥用雪肌精33ml+雪肌精乳液33ml。
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蘭蔻新年輕絕對美唇組，售價2,300元，價值4,217元，約55折。絕對完美唇膏正產品兩支色號任選（正品）+絕對完美極緻活化柔膚露50ml+絕對完美粉底精粹5ml。
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資生堂極上御藏光羽紗底妝組，特價5,500元，價值6,580元，約84折。光羽紗粉霜30ml（正品）+光羽紗蜜粉10g+極上御藏日霜6ml。
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MFK À la rose愛戀玫瑰精選組，特價7,000元，價值8,460元，約83折。淡香精70ml（正品）+護手霜+香氛蠟燭35g。
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黛珂原色光感彩粧組，特價1,950元，價值2,400元，約81折。原色光感眼彩凍任一色（正品）+原色光感唇膏含霧面版任一色（正品）+時光活氧淨白光卸粧油9ml+時光活氧淨白光洗顏霜8g+時光活氧淨白光柔膚乳14ml+時光活氧淨白光循環露14ml。
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NARS光澤氣色組，特價2,850元，價值3,273元，約87折。裸光奇肌氣墊粉餅（正品）+炫色腮紅色號任選（正品）+迷你惹火唇誘#Bound 2ml+輕無畏！裸光妝前乳2ml 。
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嬌蘭我的印記淡香精組，特價2,770元，價值4,200元，約66折。我的印記淡香精30ml（正品）+我的印記身體乳75ml+化妝包。
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THREE完美底粧特惠組，特價3,600元，價值3,860元，約93折。完美修飾乳（正品）+凝光煥采粉蕊（正品）+凝光煥采空盒（正品）+肌能潔顏油30ml。
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ADDICTION時尚偽素顏底妝優惠組，特價2,780元，價值3,448元，約8折。癮耀顏粉餅N（正品）+粉餅盒PG（正品）+晴癮粉底液（正品）+卸粧油35ml+水透癮防曬乳10g。
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BOBBI BROWN持久完美底妝組，特價3,500元，價值4,700元，約74折。持久無痕輕感粉底SPF15 PA++ 30ml（正品）+專業無瑕底妝刷（正品）+限量BB帆布包。
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NARSISSIST自戀搶眼六色頰彩盤，特價2,250元，價值 5,364元，約42折。女星艾瑪史東出席今年金球獎所使用的彩盤，共6色，分別為#UNLIMITED珠光香檳粉、#BUZZED柔霧珊瑚粉、#NOTORIOUS溫柔薰衣草、#KINGPIN高調玫瑰粉、#BUMPY RIDE俏麗糖果粉、#CRAVE明亮搶眼橘。
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SUQQU晶采極潤經典組，特價3,850元，價值4,620元，約83折。晶采極潤粉霜30g（正品）+晶采光感妝前乳10ml。
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迪奧花漾迪奧親吻香氛組，特價3,900元。花漾迪奧親吻淡香水（正品）+癮誘粉漾潤唇膏任選2支（正品）+迪奧藍星彩妝隨身精巧版（扣貴賓卡點數20點），限量30組，新光三越南西店獨家。
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紀梵希4月限量新品特惠組，特價3,750元，價值4,932元，約76折。2018限量版香吻誘惑唇膏#315（正品）+2018限量版魅力4G幻彩蜜粉#1（正品）+香吻誘惑潤色修護美唇膏精巧版+限量版束口袋。（限量400組）
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M.A.C超顯白氣墊透亮組，特價3,000元，價值4,065元，約74折。超顯白氣墊粉餅盒+蕊（正品）+彈力氣墊蜜粉（正品）+發光萬能霜30ml+活力水噴霧FIX+ 30ml。
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La Mer全新海洋拉娜奇蹟煥采氣墊粉霜組，特價4,200元，價值6,128元，約69折。選購任一奇蹟修護底妝系列產品+淨妝水30ml+水凝霜3.5ml+潤澤無瑕持妝粉底液3日份。（價格以氣墊粉霜為例）
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RMK底妝新品上市組，特價2,950元，價值4,365元，約68折。液狀粉霜30ml（正品）+透亮修色乳霜N 30g（正品）+隔離霜15ml+水凝透光蜜粉3g +簡約光透包。
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佳麗寶LUNASOL輕透絕美粉霜母親節限定組，特價1,800元，價值4,550元，約4折。輕透絕美粉霜25ml（正品）+輕透水凝粉霜9g×3+恆采9色口紅盤+伸縮型唇筆。