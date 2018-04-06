《母親節前哨戰》漂亮無敵4折起

2018-04-06

記者邱巧貞／專題報導

近幾年，化妝品市場掀起了口紅大戰，應證女人的化妝包裡永遠都少一支口紅，此外，向來是彩妝業績最大宗的底妝以及逐漸崛起的香氛，亦是折扣檔期各品牌主打的特惠重點。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／JILL STUART、MFK、La Mer、ADDICTION、BOBBI BROWN、M.A.C、蘭蔻、高絲、迪奧、東方美、雪花秀、資生堂、紀梵希、法倈麗、嬌蘭