《母親節前哨戰》高玉如─達人採購技

2018-04-06

記者邱巧貞／專題報導

嬌蘭品牌總經理高玉如表示，去年一整年化妝品市場整體業績約成長6～7%，百貨公司可說是靠著化妝品及美食商場達陣業績。其中，化妝品中又以唇彩類與香水類的成長幅度最大，雖然在彩妝品項中，底妝類彩妝佔比逾半，佔彩妝最大塊業績，但口紅有高達六成的成長率，十分驚人，高玉如認為這幾季可說是各品牌之間的「口紅大戰」，至於保養品類去年約市場成長約4%，主要靠著高價頂級保養驅動，因此保養品能不能吸引頂級客層青睞，考驗著各大品牌。

嬌蘭品牌總經理高玉如也觀察到，去年許多消費者可能因為沉潛了許久，一次在年底的週年慶買氣大爆發，讓整個週年慶檔期業績衝高，但也可能因時間相距太近，相對地反映在今年第一季的妝品整體業績表現，顯得較疲乏，現在就看進行中的母親節檔期表現如何。

「現今的網路世代，許多客人都是看了廣告或是網路口碑而臨櫃購買，特別是近年熱賣的香水及彩妝，很大一部分成長都是靠著新客帶入業績。」香水市場的蓬勃發展，也反應千禧世代年輕人的口味喜好；然而頂級保養品主要還是靠著主顧客的青睞，舉例來說，嬌蘭最頂級的蘭鑽系列原本VIP年紀就較偏年長，主要還是透過預購會提供一對一的諮詢及尊寵護膚服務宣傳產品，對網路趨勢觀察入微的她也提到，頂級保養系列投放在網路上廣告宣傳通常互動成效不如預期，有時連按讚數都很少，甚至一些美妝YouTuber在介紹高單價保養品時，通常也會先說「不好意思，今天要介紹的單價比較高……」是一個十分有趣的現象。

圖片提供／高玉如