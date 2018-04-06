《母親節前哨戰》美白防禦45折起

記者邱巧貞／專題報導
趁著上半年折扣檔期採買這一季所需的保養品。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／SK-II、SISLEY、GLAMGLOW、Darphin、La Mer、雪花秀、迪奧、紀梵希、肌膚之鑰、資生堂、東方美、歐舒丹、法倈麗、克蘭詩、伊麗莎白雅頓、嬌蘭
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歐舒丹美白透亮組，特價3,850元，價值4,160元，約93折。白皇后綻白晶露200ml（正品）+白皇后綻白精萃30ml（正品）。
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紀梵希亮膚隔離乳特惠組，特價1,850元，價值3,397元，約54折。花漾鑽肌淨白亮膚隔離乳（正品）+花漾鑽肌淨白洗面乳20ml+紀梵希高級訂製濃翹防水美睫膏精巧版+香吻誘惑潤色修護美唇膏精巧版，限量400組。
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RMK白C透亮人氣組，特價2,350元，價值3,800元，約62折。透亮白C菁華液30ml（正品）+煥膚果馨露白C調理型160ml（正品）。
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資生堂驅黑柔膚組，特價3,500元，價值4,500元，約78折。驅黑淨白露V 45g（正品）+驅黑淨白亮膚水120ml（正品）。
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SISLEY極致美白全日防禦精華組，特價9,500元，價值12,167元，約78折。極致美白全日防禦精華50ml（正品）+百合花保濕潔膚乳30ml+修護面霜10ml+植物淨化賦活精華5ml。
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SK-II超肌因淨斑優惠組，特價5,382元。超肌因阻黑淨斑精華50ml（正品）+全效活膚卸粧霜15g+青春露30ml。
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迪奧雪晶靈透亮光采精華乳組，特價4,400元。雪晶靈透亮光采精華乳30ml（正品） +雪晶靈透亮水凝露50ml+雪晶靈光感柔膚萃7ml+雪晶靈透亮輕凝霜15ml +美妍包。
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IPSA肌淨白進化組，特價4,000元。肌淨白精萃OP 50ml（正品）+ME濕潤平衡液（強化）60ml+臉部抗痕防護乳EX 9ml+化妝棉50入。
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佳麗寶ALLIE EX UV高效防曬乳（輕透潤白型）買一送一發燒組，特價945元，價值2,100元，約45折。ALLIE EX UV高效防曬乳輕透潤白型60ml（正品）+ALLIE EX UV高效防曬乳輕透潤白型60ml（正品），首4日限定組合。