《母親節前哨戰》基礎抗老49折起

記者邱巧貞／專題報導
生活中可以減少購物慾，但，女人對於寵愛自己這件事可不能省，畢竟願意花多少心力保養投資自己，同樣也會回饋到自己身上，百貨上半年度母親節檔期正熱鬧展開，當然要趁折扣期採購這一季保養所需。
註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。
圖片提供／SK-II、SISLEY、GLAMGLOW、Darphin、La Mer、雪花秀、迪奧、紀梵希、肌膚之鑰、資生堂、東方美、歐舒丹、法倈麗、克蘭詩、伊麗莎白雅頓、嬌蘭
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RMK潤澤洗顏潔膚組，特價3,300元，價值4,300元，約77折。果粒洗顏皂霜115g（正品）+潤澤洗顏慕絲160g（正品）+潔膚油smooth 175ml（正品）+果粒洗顏皂霜115g（正品）。
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Darphin深海能量安瓶組，特價15,500元，價值20,550元，約75折。深海緊緻賦活黑鑽能量安瓶5ml×6（正品）+深海緊緻賦活美容液125ml（正品） +深海緊緻賦活眼霜5ml。
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雪花秀滋陰生人蔘煥活美肌組，特價4,960元，價值8,871元，約56折。滋陰生人蔘煥顏露125ml（正品）+滋陰生人蔘活膚乳125ml（正品）+滋陰生人蔘煥顏露15ml+滋陰生人蔘活膚乳15ml+滋如臻人蔘能量緊顏精萃8ml+滋陰生人蔘修護油5ml+滋陰生人蔘修護眼霜EX 3ml+滋陰生人蔘修護霜EX 5ml（滋潤型）。
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肌膚之鑰塑妍逆引組，特價9,100元。塑妍逆引菁萃40ml（正品）+光采卸妝霜20ml+光采柔潤潔膚皂20ml+光采柔潤保濕露30ml+光采防護精華乳12ml+光采修護精華乳12ml+絲柔化妝棉28片（日本原裝）。
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嬌蘭超人氣皇家蜂王乳平衡油組，特價3,450元，價值7,050元，約49折。皇家蜂王乳平衡油30ml（正品）+蜜露40ml+修護精華5ml+香緹日霜（輕凝版）7ml+香緹晚霜3ml+潤色隔離乳（明亮色）10ml，中友／南西三越／信義A8／站前三越／巨蛋／中壢SOGO／天母三越／耐斯／南紡限定組合。
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SISLEY抗皺活膚前導水精華，特價5,000元，價值6,353元，約79折。抗皺活膚前導水精華150ml（正品）+百合花保濕潔膚乳30ml+保濕眼唇凝露 5ml+Eu De Campagne香體乳15ml。
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迪奧凍妍新肌嘗鮮組，特價3,400元。凍妍新肌系列任一精華或抗氧霜（正品）+迪奧凍妍新肌禮一份。
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SK-II奇蹟面膜限定組，特價2,574元。夜間修護賦活面膜6pcs×4g（正品）+青春露30ml。
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資生堂超抗皺精華組，特價1,700元，價值2,341元，約73折。怡麗絲爾超抗皺眼唇精華乳V 15g（正品）+怡麗絲爾彈潤膠原保濕水18ml+怡麗絲爾彈潤膠原保濕乳18ml+百優精純乳霜7ml。
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香緹卡花妍嫩膚調理組，特價7,800元，價值8,750元，約89折。花妍活膚精華液50ml（正品）+花妍調理保濕霜50ml（正品）。
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歐舒丹金色極萃組，特價6,250元，價值6,837元，約91折。蠟菊賦活極萃霜50ml（正品）+蠟菊賦活菁露200ml（正品）+蠟菊賦活潔面乳5ml。
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La Mer全新海洋拉娜水凝霜組，特價11,500元，價值16,050元，約72折。選購海洋拉娜乳霜／舒芙乳霜／水凝霜60ml（正品）任一+乳霜7ml+舒芙乳霜7ml+水凝霜7ml。