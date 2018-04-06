《母親節前哨戰》基礎抗老49折起

2018-04-06

記者邱巧貞／專題報導

生活中可以減少購物慾，但，女人對於寵愛自己這件事可不能省，畢竟願意花多少心力保養投資自己，同樣也會回饋到自己身上，百貨上半年度母親節檔期正熱鬧展開，當然要趁折扣期採購這一季保養所需。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／SK-II、SISLEY、GLAMGLOW、Darphin、La Mer、雪花秀、迪奧、紀梵希、肌膚之鑰、資生堂、東方美、歐舒丹、法倈麗、克蘭詩、伊麗莎白雅頓、嬌蘭