《母親節前哨戰》吳姵萱─達人採購技

2018-04-06

記者邱巧貞／專題報導

Q:近幾年各式唇彩大行其道，挾帶各齣韓劇及明星代言的熱賣唇色輪番轟炸下，相信許多女性身邊既有許多用不完的唇彩，又有一堆想購入的清單，這些產品該注意哪些保存使用方式？

隨著時序邁入夏季，面對台灣悶熱潮濕的氣候，許多唇膏即使還沒過期，也常出現「冒汗」狀況，靜宜大學化粧品系吳姵萱老師表示，唇膏當中由90%油蠟、10%色料所組成，「冒汗」通常是因高溫、高濕度、以及當中所含極性小的礦物油等因素所導致，並不一定是變質，其實把唇膏放入冰箱，「冒汗」狀況就會消失，只要產品沒過期，並不影響使用。此外，相較於棒狀唇膏，以棒狀沾取使用的液狀唇蜜類產品，因每次抽取使用易接觸空氣及曝曬到紫外線，容易讓其中植物油產生油耗味，保存要格外注意。

美白產品向來是春季母親節檔期的一大賣點，美白產品中經常含有的維他命C衍生物、β熊果素等成分，在接觸到空氣後容易氧化，所以不時會發現有些美白產品開封後，只要一陣子沒用，瓶口處或剛擠出來時會有點氧化現象，像是變黃或變黑等；因此在選擇保養品時，也要注意包裝，儘量選深色瓶身、瓶口小的，避免接觸到光線或空氣，而美白產品還是儘量趁新鮮時趕緊用完。

吳姵萱老師表示，保養品中水分含量愈高的產品愈容易長菌，所以會添加酒精等抗菌成分，若是全油的產品雖不會長菌，但產品中含植物油成分，時間一久可能有油耗味產生，產品添加了香精或是精油則會掩蓋油耗的味道，所以有時油類產品不易辨別是否還可以使用；吳姵萱建議，若是出現凝結顆粒，就不適合再使用，就像沙拉油的瓶口有時會出現一顆顆凝結顆粒，就代表油脂已經酸敗氧化。

圖片提供／吳姵萱