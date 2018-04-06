《母親節前哨戰》超值經典5折起

2018-04-06

記者邱巧貞／專題報導

保養想嘗鮮？從有口碑、熱銷保證的經典產品下手準沒錯！

雪花秀潤燥加大限定組:

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SK-II經典青春限定組:

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黛珂保濕美容液經典美妍組:

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SISLEY全能乳液保養組:

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La Mer潤澤歡慶禮獻新客首選:

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伊麗莎白雅頓八小時全效潤澤組:

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佳麗寶IMPRESS潤膚露．經典活顏保濕組:

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迪奧精萃再生光燦淨白精華組:

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肌膚之鑰保濕發燒組:

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資生堂美麗初色組:

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特價3,680元，價值4,900元，約75折。潤燥精華EX 90ml（正品）+滋晶雪瀅煥白淡斑精萃3ml+滋晶雪瀅煥白乳霜5ml+滋晶雪瀅煥白面膜一片，新光三越限定。品牌全球明星商品「潤燥精華EX」，標榜解決肌膚乾燥問題，同時提升後續保養步驟的吸收，也是女星宋慧喬每天必用的產品，母親節檔期推出限定加大版經典組合。特價4,932元。青春露230ml（正品）+青春敷面膜4片，品牌日限定。被網友廣稱「神仙水」的青春露，搭配青春敷面膜的黃金雙組合，滿滿的PITERA，讓小資女第一次即可體驗品牌全方位的最佳商品。特價3,980元，價值6,530元，約61折。保濕美容液60ml（正品）+保濕美容液15ml+保濕賦活精華霜12.5g+超微脂修護源露30ml。至今26年未曾改變過完美的保濕配方，是國內外美妝大賞的常勝軍，深受國內外美妝專家好評。特價7,200元，價值9,507元，約76折。全能乳液125ml（正品）+聚水賦活精華4ml+雙顏緊緻凝露2ml+極致美白全日防禦精華4ml+再生滋養身體乳霜15ml 。品牌創始以來熱銷不敗的經典產品「全能乳液」，猶如肌膚的綜合維他命，平衡肌膚狀態，打造健康肌底。特價6,500元，價值10,078元，約64折。選購海洋拉娜乳霜／舒芙乳霜／水凝霜30ml（正品）任一+潔膚凝膠30ml+亮眼活膚精華霜3ml+活膚水潤精萃3ml+乳霜3.5ml。經典乳霜的神級修護能量，是品牌最經典的入門商品，新推出水凝霜，其輕潤質地讓每個人在傳奇乳霜家族中都能找到命定所愛。特價1,180元，價值2,320元，約5折。八小時潤澤霜50ml（正品）+八小時潤澤護唇膏SPF15 3.7g（正品）+八小時瞬效潤澤手霜30ml。1933年上市，受到羅賓威廉斯、凱莉米洛、辛蒂克勞馥、王菲等名人的好用推薦，是一款訴求高滋潤度的萬用霜，同系列的八小時潤澤護唇膏，曾創下全球平均每10秒賣出一支的成績。特價3,330元，價值6,445元，約52折。IMPRESS潤膚露150ml（正貨）+ IMPRESS潤膚露40ml+IMPRESS潤膚乳40ml。在日本連續拿下MAQUIA、VOCE等雜誌美妝大賞首選推薦，歷屆代言人如江蕙、林志玲都選中潤膚露，做為他們首選愛用的保養品。特價15,850元。精萃再生光燦淨白精華30ml（正品）+精萃再生光燦淨白化妝水30ml+精萃再生光燦淨白乳霜15ml，全台限量350組。穩居專櫃頂級美白保養銷售NO.1的再生光燦淨白系列，富含迪奧創新成分蜜光肌複合物，全新液態光感質地及霓光水分子，訴求明亮膚色。特價3,600元。光采保濕露（正品）+光采柔潤保濕露12ml+光采防護精華乳5ml+光采修護精華乳5ml+無齡光采防曬霜8ml+絲柔化妝棉14片（日本原裝），首四日組合。光采保濕露是品牌鐵粉化妝桌上必囤的保濕萬用瓶，雖是化妝水但質地猶如精華般潤澤，可拿來濕敷作為急救補水使用。特價2,600元，價值4,004元，約65折。百優精純乳霜50ml（正品）+莉薇特麗抗皺精露AA 50ml+百優精純乳霜7ml。百優精純乳霜於1988年在台正式發售，其銀色外觀、尊貴質感，甚至獲得「銀貂」暱稱，期間歷經配方升級，是許多婆婆媽媽的心頭好 。

註：本文採四捨五入法來計算折扣；價格若有更動，以各通路為準。

圖片提供／SK-II 、SISLEY、肌膚之鑰、迪奧、資生堂、海洋拉娜、伊麗莎白雅頓、雪花秀、佳麗寶