Toyota歐規Auris=美規Corolla掀背車─紐約車展展現簡約內裝 動感外型富鋼砲跑格

2018-04-06

﹝記者方維鐸／台北報導﹞上個月初才在日內瓦車展全球首演的Toyota Auris，緊接地上個月底又在美國紐約車展亮相，但這次會以Corolla掀背車之名發表，同時首度對外公布內裝與相關規格數據，讓期待Auris的國內消費者能更進一步了解其樣貌。

目前看到的美規Corolla掀背車廠照，沒有跟日內瓦車展的Auris一樣採雙色塗裝，除了頭尾燈組靠近車側邊緣增加了北美市場專屬的橘黃色反光片外，基本上跟Auris沒有差別。

以TNGA全球模組化底盤架構所開發的Corolla掀背車有著跟自家C-HR 及Lexus 全新UX小型CUV相近的2,639mm軸距，車長來到4,369mm，車高則有1,438mm，車身尺碼算是當今主流掀背車的平均水準。

美國將主推原廠代號M20A-FKS的2.0升Dymamic-Force直4 D-4S多重燃油噴射引擎，結合Dual-VVTi雙可變汽門正時控制系統，可輸出169匹最大馬力，最大扭力有20.9公斤米，搭配高傳輸效率的新一代Dynamic-Shift CVT無段變速自排系統（原廠代號 K120），能模擬出10速序列式手自排，提供出色的駕駛樂趣。

Corolla掀背車的內裝鋪陳相當簡明清晰，中控台上方配置一個高解析度的8吋多媒體觸控螢幕介面，有效減少了中控台上的控鍵數目，只在出風口下方保留部分空調系統的控鍵旋鈕。日後國內銷售大宗的Corolla房車，儘管應會有比掀背車要長的車體軸距，但估計其內裝控台造型應不會跟掀背車有太大出入。

和泰汽車在媒體春酒時已宣布Auris將在今年第4季導入，有意入主這款日系進口掀背車的買家，可透過這次紐約車展公開的Corolla掀背車，對歐規的Auris有更進一步的認識。