硬底子7人座越野SUV

2018-04-05

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

英倫越野SUV世代交替 Land Rover Discovery

Land Rover旗下的硬派越野SUV代表作Discovery，於2016年巴黎車展正式全球首演，外觀承襲2014年紐約車展Discovery Vision概念車的設計語彙，並沿用Range Rover輕量化的D7u底盤平台來打造，藉由大量鋁合金結構的採用，要比上一代減輕約480公斤。

試駕的SI6汽油HSE車型搭載一具3.0升V6缸內直噴櫓式雙渦流增壓引擎，可輸出340匹最大馬力，並在3,500～5,000轉間形成峰值45.9公斤米的扭力高原，搭配ZF提供的8速自排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時7.1秒，極速則達到215公里／時，加速性能其實不輸給當紅的性能鋼砲太多。

機械增壓汽油動力的Discovery油門反應十分鏗鏘紮實，憑藉著更澎湃強勁的中轉速域扭力輸出，高速馳騁起來暢快無比，儘管車體重心偏高，但在高速公路上逢車超車仍相當輕鬆愜意。每公升可行駛8.7公里的平均油耗表現，還是略優於下文大排氣量NA動力的Toyota Land Cruiser Prado。

內裝鋪陳則向Range Rover車系看齊，重新解構Discovery的經典設計元素，運用縱橫雙向線條來連結儀表板和中控台。全車包覆以質感細膩的Grained Leather真皮，試駕車上搭配天然暗影橡木的控台及車門飾板；InControl™ Touch Pro的10吋多媒體觸控式螢幕，操作起來非常直覺好用，並具有語音辨識聲控功能，還能幫駕駛人規劃行車路線、尋找停車位。全尺寸7人座劇院階梯式3排座位的乘坐感，更不是一般5+2座SUV所能相提並論的。

4月1日開始營運的Jaguar Land Rover台灣分公司，將Discovery 3.0 SI6 HSE的基本車價調漲至395萬，但對注重第3排座椅乘坐感的多金SUV買家應該不會構成太大的影響。

Land Rover Discovery 3.0 SI6小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,970×2,073×1,888mm

軸距：2,923mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 缸內直噴雙渦流機械增壓

排氣量：2,995cc

最大馬力：340匹／6,500轉

最大扭力：45.9公斤米／3,500～5,000轉

驅動方式：4WD全時4輪驅動（主動式後軸鎖定差速器）

排檔設計：CommandShift™ 8速手自排（附加力箱功能）

0～100公里／時加速：7.1秒

極速：215公里／時

平均油耗：8.7公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客貨兩用車2,400～3,000cc歐規油耗）

售價：359萬起（SE）、395萬起（HSE）

日系越野悍將小改款進化 Toyota Land Cruiser Prado

在全球越野型SUV市場夙負盛名的Toyota Land Cruiser車系，日前已於國內推出2018年式Land Cruiser Prado小改款新車，由內到外的細部質感均有所精進，並換上了整合LED日行燈的新款LED頭燈組，前臉視覺感更顯精悍大器。

小改款Land Cruiser Prado仍維持2,790mm的軸距，車長則增加60mm來到4,840mm，相較於路上隨處可見的國產中型SUV顯得偌大壯碩許多，線條方正中仍帶有些許肌肉感，將傳統越野型SUV粗獷蠻勇的特質表露無遺，跟時下走Crossover跨界路線的都會型SUV有著截然不同的趣味。

要讓這樣一輛大尺碼的純種越野車開起來輕快有力，動力心臟自然馬虎不得，引擎蓋下配置一具排氣量4.0升的V6 Dual VVT-i引擎，擁有278匹最大馬力與39.5公斤米最大扭力，搭配一具6速手自排變速箱，並具有純種越野車不可或缺的加力箱及中央差速器鎖定功能，讓喜歡挑戰曠野的off road玩家能輕鬆面對各種險峻的地形路況。

儘管Land Cruiser是輛硬底子的純種越野車（採Ladder-Frame階梯式大樑底盤結構），但它行駛於一般道路上仍有著不亞於單體式車體SUV的行路品質，對想坐擁越野車血統，又不願放棄日常行車舒適性的消費者有著一定的說服力。而3排7人座的車廂座椅設定，則讓本車擁有不俗的載人載物空間，也能獲得不少務實派家庭買家的青睞。

總代理和泰汽車將小改款Land Cruiser Prado開出263萬的新車售價，對想擁有一輛空間實用性佳，偶爾還能開去跋山涉水的SUV買家是很有魅力的選擇。

Toyota Land Cruiser Prado小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,840×1,885×1,880mm

軸距：2,790mm

引擎型式：V6 DOHC 24汽門 Dual VVT-i

排氣量：3,956cc

最大馬力：278匹／5,600轉

最大扭力：39.5公斤米／4,400轉

驅動方式：Full-Time 4WD全時4輪驅動（中央限滑差速器）

排檔設計：AI-Shift Control 6速手自排（附加力箱功能）

平均油耗：7.8公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客貨兩用車3,600～4,200cc歐規油耗）

售價：263萬