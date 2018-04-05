【女人不能不化妝…………】 但素顏內衣台日正流行 衣櫃裡一定要有！

2018-04-05

記者吳佩樺／台北報導

女人不化妝就像沒洗臉一樣，不能出門，不過內衣界正時興「素顏內衣」，不替內在美上妝，只求穿得舒適又自在！

或許是現代女性的生活壓力比過去大，素面無痕或無鋼圈內衣的銷售逐年不斷成長，女人捨棄華麗武裝，有內衣業者將之戲稱為素顏內衣，一年四季都熱賣。

軟鋼圈 不用洗衣袋可機洗

舒適風潮不只席捲台灣，日本女性亦十分嚮往！日系內衣Peach John過去是代購夯品，去年5月進軍台灣。Peach John品牌經理鄭佳本表示，來台一年，台灣熱賣冠軍是素面平口內衣，無肩帶設計和清涼外衣好搭配，釋放雙肩壓力的同時包覆性強、不會輕易滑落，因此備受推崇。日本人氣第一名的則是Work無痕內衣，堪稱長壽系列，有鋼圈的支撐效果，卻像運動內衣一樣舒服好活動。

Peach John本季台日同步上市Work可機洗內衣，最大特色是採用非金屬材質的軟鋼圈，能承受擠壓，不用洗衣袋，也能直接丟進洗衣機洗滌，不用擔心被洗壞。

超延展布料 舒適好活動

此外，德國黛安芬旗下品牌sloggi，ZERO Feel系列背心式內衣自推出以來便在日本掀起風潮，單單2016年銷量超過175萬件，去年引進台灣。主打360度超高彈力布料，延展性極佳，以點狀接合方式製成，達到薄透無痕的親膚感，強調脫下內衣時不會留下壓痕在肌膚上。

sloggi ZERO Feel系列今年春夏再升級，打造「深V的Bralette」版型，襯墊可拆下清洗，兼具舒適和性感。因應長期穿著無鋼圈內衣，胸部容易下垂的疑慮，業者4月另推出鋼圈款式的S by sloggi系列。

多變色彩 素面不單調

提到「Bralette」，其實是泛指無鋼圈、襯墊的薄透內衣，幾年前開始在歐美時尚圈掀起風潮，可直接外穿或套在T-shirt外頭，不過對於亞洲女性有點挑戰，因此業者會偷偷加入小機能。以黛安芬來說，最新代的魔術隱形V系列以透氣撐片取代鋼圈，穿著零壓力卻又有高穩定度。黛安芬認為：「舒適趨勢持續發燒中，且年齡層廣，25至45歲都是主力客層。」

法式內衣仙黛爾亦觀察到，雖然是素顏內衣，不過女性勇於嘗試更多變的色彩，不同於以往主打黑、白、膚基本色系，仙黛爾極致無痕新品加入光澤感，運用色彩學讓素顏內衣一點都不單調。

圖片提供／黛安芬、sloggi、仙黛爾、Peach John