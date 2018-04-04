SOGO母親節 美妝優惠送很大

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨慶母親節檔期，SOGO百貨台北店母親節化妝品檔期於4月6日至4月30日登場，祭出更勝週年慶優惠，首4日（4月6日至4月9日）祭出2種門檻，含「化妝品單筆滿5,000元送500元抵用券，香氛、指定彩妝單筆滿3,000元送300元抵用券，讓回饋不受限單一門檻；更令人矚目的是，忠孝館特別於4月4日至4月5日提前舉辦限期2日的面膜日，凡於1樓化妝品區單日單櫃消費滿1,000元以上，即可兌換「專科面膜壹包（28枚入）」，每日限量500包，另外還有每兩小時於圓形廣場發送的限量面膜，共1,000片。
本次妝品部分針對「全台獨家」、「人氣斷貨王」、「買一送八」、「美型家電大放送」等主題回饋消費者，獨家部分推出TOM FORD 亞洲首賣的FUCKING FABULOUS系列，許多消費者獨鍾的ANNA SUI也重返SOGO忠孝館， Dior彩妝更以 Backstage的設計概念，於4月19日進駐忠孝館2樓，而「買一送八」的組合，相較往年母親節最多到買一送四，今年更划算。另外，滿足消費者新鮮感，SOGO忠孝館於4月5日至11日推出 CHANEL期間限定的全台獨家活動，以及4月27日至5月3日的TIFFANY&Co. CAFÉ香氛快閃店，復興館則推出多項專屬的加值服務，如肌膚之鑰彩妝貼鑽、YSL唇彩刻字、更有JOMALONE夾禮物機快閃活動，並有巴黎頂級香氛品牌「diptyque」獨立櫃正式進駐。
台北101母親節檔期自4月12日至5月13日展開，祭出超過千件春夏獨家精品，持台北101聯名卡消費，4月12日至18日首週享3重優惠，最高回饋可達16.2%：刷台北101聯名卡，全館單筆滿10,000元贈1,100元現金抵用券1份，指定店家單筆滿50,000元贈3,000元現金抵用券1份，分期單筆滿30,000元再加贈800元現金抵用券，另還有第三重刷卡滿額禮。針對消費者期待的美食方面，台北101針對饕客發行「美食護照」，內含27家美食街、伴手禮優惠券，價值超過2,500元，凡於4月16日至5月13日期間，憑TAIPEI 101 MALL APP電子優惠券畫面，即可至B1服務台領取美食護照一本。