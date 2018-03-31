百達翡麗 驚豔巴塞爾

2018-03-31

﹝記者林欣若／台北報導﹞擁有180年悠遠歷史的百達翡麗（PATEK PHILIPPE），秉持著獨立自主、尊崇傳統、革新創造、品質與精湛工藝，在今年的巴塞爾國際鐘錶珠寶展（Baselworld）展示驚世新作。

結合世界時區、三問等複雜功能，並以掐絲琺瑯彩繪面盤，全新5531R腕錶展現絕佳工藝水準，百達翡麗以全新R27 HU自動上鏈機芯，讓腕錶只需要一次啟動指令，就可同步調校城巿顯示盤、24小時顯示盤、以及按一小時幅度逐步調校時針，卻不會影響機芯速率的準確；錶盤上的掐絲琺瑯是拉沃（Lavaux）葡萄園的湖光山色，工藝師必須預計高溫如何改變釉料色調，逐層加上不透明、半透明和透明釉料及連續窯燒，直至整幅微型作品完成為止。

以黃金比例為靈感的Golden Ellipse系列今年歡慶50週年，全新5738R-001以玫瑰金錶殼搭配黑檀木色放射狀錶面，小時刻度與纖巧玫瑰金髮狀指針優雅細緻，顧及男士對配件的喜好，百達翡麗特別推出玫瑰金袖釦與腕錶相襯。

Nautilus系列今年首度加入頂級複雜萬年曆功能，能自動識別每月日數多寡，包括二月定期重現29日的特性，百達翡麗以著名的240自動上鏈超薄機芯與22K金嵌入式迷你擺動陀，加上日曆模組格外細長，讓這款複雜功能錶款仍能纖薄輕巧，錶面綴以橫向凸紋裝飾，是Nautilus系列的經典裝飾，錶環設計充滿個性，垂直磨拭加工表面與打磨凹槽對比鮮明。

女錶則推出計時碼錶，玫瑰金圓形錶殼典雅貴氣，錶圈鑲有72顆鑽石，圓形計時秒按鈕表面由人手添上交錯飾紋，以及微拱的寶石玻璃盒狀鏡面，每一處都是細節，搭載CH 29-535 PS機芯，備有30分鐘瞬跳計算器。

圖片提供：百達翡麗