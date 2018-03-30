《2018日內瓦錶展專輯》18之最1

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

最耐撞！Richard Mille

展上一幅名為「Polo Fall」的照片定住人們的視線，那是阿根廷攝影記者Emiliano Lasalvia所拍、阿根廷馬球選手Pablo Mac Donough在馬球賽場上、摔下的瞬間。

這張照片表明馬球賽事的激烈與殘酷，令Richard Mille這款以Pablo Mac Donough在馬球賽上「激情碰撞」為設計靈感的RM 53-01 Pablo Mac Donough陀飛輪腕錶所具備的「超錶」條件不言而喻：超耐撞擊！

「如何應對猛烈衝擊？」始終是高級製錶業研究探索的議題，這對專攻技術創新的Richard Mille在研發RM 53-01時僅專注一個核心目標：打造一款堅固如護具，又能展現機芯精妙的腕錶。

可想而知，普通的錶鏡玻璃無法抵擋馬球球棍衝擊。Richard Mille與知名的藍寶石水晶專家Stettler合作，從汽車領域汲取靈感，製造出層壓式藍寶石水晶材質鏡面，鏡面包含兩層藍寶石水晶材質，中間由薄薄的一層聚乙烯膜隔開，應用於製錶業尚屬首次，令其萬一面對強烈衝擊，鏡面表層只會出現裂縫，但不會碎裂飛濺，避免對機芯內部及佩戴者的傷害。錶鏡亦具備防眩光及抵抗紫外線的UV塗層，可保護機芯不受外部環境影響，是品牌獨家專利。配合由TPT碳纖維加工製成的錶殼，提供幾乎堅不可摧的防護。

陀飛輪機芯如何抗震？令人聯想橋梁工程的「懸索式」機芯以及5級鈦合金材料的使用（雙底板和橋板）增強腕錶的剛度，同時確保齒輪系統流暢地運行，提供最佳的衝擊保護。

圖片提供／Richard Mille