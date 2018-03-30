《2018日內瓦錶展專輯》時間珠寶 日常詩歌7

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Piaget 年輕女孩轉進伯爵之殿

伯爵Possession標誌性的雙圈旋轉圓環創造出愉快生動的感官體驗，進而掀起一場珠寶時尚革新，最新的Possession腕錶繼承並發揚了這一顛覆性傳統，以金質鑲鑽散發華美貴氣，或以精鋼材質閃射潮流之光。多樣的材質呈現不同的動人風姿：金質、鑽石、精鋼與青金石、孔雀石或光玉髓等各種寶石錶盤，搭配旋轉錶圈與五彩繽紛的可替換錶帶，明亮燦爛，詮釋伯爵Sunny Side of Life品牌哲學。

場內更引起注意的是一款展現出Possession腕錶簡約純粹、更富朝氣的精鋼款式，驚喜的更在那不到台幣12萬元的報價，透露著擁有一只卓爾不凡的腕錶新品已非登天難事。

圖片提供／Piaget