《2018日內瓦錶展專輯》時間珠寶 日常詩歌7

記者方惠宗／日內瓦報導
Piaget 年輕女孩轉進伯爵之殿
伯爵Possession標誌性的雙圈旋轉圓環創造出愉快生動的感官體驗，進而掀起一場珠寶時尚革新，最新的Possession腕錶繼承並發揚了這一顛覆性傳統，以金質鑲鑽散發華美貴氣，或以精鋼材質閃射潮流之光。多樣的材質呈現不同的動人風姿：金質、鑽石、精鋼與青金石、孔雀石或光玉髓等各種寶石錶盤，搭配旋轉錶圈與五彩繽紛的可替換錶帶，明亮燦爛，詮釋伯爵Sunny Side of Life品牌哲學。
場內更引起注意的是一款展現出Possession腕錶簡約純粹、更富朝氣的精鋼款式，驚喜的更在那不到台幣12萬元的報價，透露著擁有一只卓爾不凡的腕錶新品已非登天難事。
圖片提供／Piaget
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Possession系列腕錶。精鋼錶殼（29mm），鑲鑽1顆。銀色錶盤，鑲鑽時標。深藍色鱷魚皮替換式錶帶。117,000元。
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Possession系列腕錶。18K玫瑰金錶殼（29mm），鑲鑽42顆，光玉髓錶盤。紅色鱷魚皮替換式錶帶。附贈一條鱷魚皮錶帶。535,000元
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Possession系列腕錶。18K玫瑰金錶殼（29mm），鑲鑽42顆。銀色錶盤，鑲鑽時標。彩藍色鱷魚皮替換式錶帶。附贈一條鱷魚皮錶帶。416,000元。
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荷蘭超模Doutzen Kroes演繹伯爵Possession腕錶。
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Possession系列手鐲錶。18K玫瑰金錶殼（29mm），鑲鑽162顆。孔雀石錶盤。1,530,000元。