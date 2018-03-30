《2018日內瓦錶展專輯》時間珠寶 日常詩歌6

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Ulysse Nardin 時間弧線

將橢圓化為圓形，以柔美顯色，並以一條由鑽石匯成的優美曲線為迷人的珍珠母貝錶盤增添婀娜靈動，雅典錶Classico Jade經典玉玲瓏系列今年以全新的外觀成為一款搭配休閒牛仔褲與參加正式紅毯晚宴皆適的現代經典。

款式包括3款柔美色選：（1）藍色皮革錶帶搭配超大藍色阿拉伯數字時標、（2）白色皮革錶帶搭配灰色數字，以及（3）石榴紅色皮革錶帶搭配紅色數字，與珍珠母貝及鑽石光芒相得益彰。若想更為簡約，另有錶圈不帶鑽的藍色和灰色錶款。