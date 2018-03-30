《2018日內瓦錶展專輯》時間珠寶 日常詩歌1

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Cartier 美洲豹

一款非凡作品令眾人嘖嘖稱奇；一頭美洲豹在錶盤上出現又消失，宛如一場珠寶魔術。

這是卡地亞重新詮釋沙漏所蘊含的歲月概念，Révélation d’une Panthère美洲豹腕錶所帶來的「時光流舞」：只要輕輕一個動作、改變手錶的角度，錶盤上的燦爛金珠會隨著精心勾畫的路徑各就其位，金色美洲豹頭部逐漸成形，煥亮錶盤。若再移動角度，金珠就如滿天繁星般流瀉而出，珍貴之畫稍縱即逝。此作共有黑色、綠色或紅色錶盤3種款式，皆搭載玫瑰金錶殼、鋪鑲鑽石錶圈，上鏈錶冠鑲鑽，或飾以祖母綠、紅寶石。

當我們從這場華美超凡轉至另一場簡潔純粹，又是一連串耀眼的極致嫵媚。卡地亞為Panthère de Cartier美洲豹腕錶配上雙環或三環錶鍊，以黃K金、玫瑰金或白K金錶鍊溫柔包覆手腕，造型線條流暢、絕美柔媚，彷彿在肌膚上翩然起舞，映襯圓潤俐落的方形錶殼，流露與生俱來的優雅風範。

圖片提供／Cartier