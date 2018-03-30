《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 時光新都會3

記者方惠宗／日內瓦報導
Audemars Piguet
今年會場吹起離岸風
愛彼錶在1993 年推出的皇家橡樹離岸型系列（Royal Oak Offshore，簡稱ROO）是一款相對於皇家橡樹（Royal Oak）更大、更堅固的版本，如今發行屆滿25週年，錶廠為這款42毫米的前衛象徵帶來復刻、大量的新顏色、以及許多凸顯的特色與新細節，還有顯眼的陶瓷款，令人目不暇給！
皇家橡樹離岸型系列發行至今已推出120多款腕錶，運用過包括鈦金屬、鍛造碳、黃金、鉑金等不同材質。紀念性的25週年反倒忠於原味，推出復刻版，採精鋼錶殼、藍色橡膠錶冠與按鈕，標誌性藍色錶盤飾有「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾圖案，精鋼錶帶搭配AP字樣摺疊釦，還有穩固的3126／3840自動上鏈機芯，將25年製錶技術的升級、改良一次全用上。
充沛的色彩創意更令「ROO」亮點不斷。卡其綠、靛藍色與灰色陶瓷，展現高辨識度的色彩層次。另一款以冷灰色搭配玫瑰金的皇家橡樹離岸型潛水腕錶更以配色顯出奢華魅力。
圖片提供／Audemars Piguet
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皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶。精鋼腕錶（44 mm）搭配卡其綠色陶瓷錶圈、按鈕與旋入式錶冠、迷彩橡膠錶帶錶帶。另附一條卡其綠橡膠錶帶。989,000元。
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皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶。鈦金屬錶殼（42mm），搭配灰色陶瓷錶圈、按鈕、旋入式錶冠，展現高辨識度的同色異調。883,000元。
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皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶2018 年復刻版，忠於1993年原款的創意精髓：精鋼、藍色錶盤、小型格紋裝飾圖案，以及藍色橡膠包覆的錶冠與按鈕。883,000元。
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皇家橡樹離岸型潛水腕錶。18K玫瑰金錶殼（42mm）與鈦金屬錶圈，冷灰色陶瓷旋入式錶冠。灰色橡膠錶帶搭配18K玫瑰金針式錶釦。1,042,000元。