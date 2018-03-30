《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 時光新都會3

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Audemars Piguet

今年會場吹起離岸風

愛彼錶在1993 年推出的皇家橡樹離岸型系列（Royal Oak Offshore，簡稱ROO）是一款相對於皇家橡樹（Royal Oak）更大、更堅固的版本，如今發行屆滿25週年，錶廠為這款42毫米的前衛象徵帶來復刻、大量的新顏色、以及許多凸顯的特色與新細節，還有顯眼的陶瓷款，令人目不暇給！

皇家橡樹離岸型系列發行至今已推出120多款腕錶，運用過包括鈦金屬、鍛造碳、黃金、鉑金等不同材質。紀念性的25週年反倒忠於原味，推出復刻版，採精鋼錶殼、藍色橡膠錶冠與按鈕，標誌性藍色錶盤飾有「Petite Tapisserie」小型格紋裝飾圖案，精鋼錶帶搭配AP字樣摺疊釦，還有穩固的3126／3840自動上鏈機芯，將25年製錶技術的升級、改良一次全用上。

充沛的色彩創意更令「ROO」亮點不斷。卡其綠、靛藍色與灰色陶瓷，展現高辨識度的色彩層次。另一款以冷灰色搭配玫瑰金的皇家橡樹離岸型潛水腕錶更以配色顯出奢華魅力。

圖片提供／Audemars Piguet