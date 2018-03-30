《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 時光新都會2

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Vacheron Constantin

1956年的6073腕錶重現於2018

江詩丹頓以1956年推出的經典佳作、參考編號6073腕錶為設計靈感，在原作的基礎上注入現代設計，推出全新的Fiftysix系列。錶殼直徑為40毫米，採用精鋼或金屬材質，並搭配不同功能，包括（1）日曆、（2）星期、日曆和動力儲存顯示，以及（3）全日曆和精密月相，更開啟新台幣約37萬即可進入該品牌錶主位席的先例。

Fiftysix系列根植原型設計，包括將馬爾他十字的分支巧妙地運用於4個錶耳上、以藍寶石水晶造出充滿復古韻味的「盒狀式」錶鏡等特色，並且以不同打磨裝飾工藝塑造而成的雙色調錶盤對其進行全新詮釋。嵌入式錶冠則是與過往經典的一種鮮明比對。

Fiftysix全系列均採用大三針錶盤設計，從透明錶底蓋可讓機芯上的日內瓦波紋、圓形粒紋和渦形紋裝飾，以及江詩丹頓專門為此系列而設計的全新擺陀一覽無遺；緞面拉絲拋光處理的22K金質鏤空擺陀飾著馬爾他十字造形，亦成為該系列的標誌性特色。

獨鍾6073的祕密

擁有263年歷史且從未停止生產的江詩丹頓，這次為何獨鍾「6073」？

針對記者的好奇，錶廠娓娓道來：江詩丹頓自從1955年慶祝創立200週年開始將「馬爾他十字」廣泛地運用在錶廠設計中，當中又以1956年發行的「6073」腕錶最能彰顯品牌在那段時期的豐富創造力；該系列腕錶的4個錶耳分別是馬爾他十字標誌的4個分支，極具品牌辨識度，而且還是品牌首批搭載自動上鏈機芯的腕錶之一。此外，多層錶底蓋的防水錶殼結構也奠定6073腕錶在江詩丹頓歷史錶款中的特殊地位。

圖片提供／Vacheron Constantin