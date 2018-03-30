《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 時光新都會1

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Jaeger-LeCoultre

185週年的優雅運動

把50年前最棒的西裝穿在今日？想必很不入時！奇妙的是，手錶像酒，越陳越香，積家全新Jaeger-LeCoultre Polaris系列是最佳寫照！這個自1968年「Memovox Polaris」極地響鬧腕錶演化而來的新系列包括三針自動腕錶、計時腕錶與世界時間計時腕錶，日期顯示腕錶與響鬧功能腕錶則散發強烈復古味；「限額1000」的50週年紀念版本令人留戀再三。

除了能在馬球場上預防撞擊的Reverso腕錶，積家在1956年推出的Memovox自動響鬧腕錶同為「運動優雅」的最佳詮釋，並且以此研發出更多精悍設計，包括1959年打造出能在「潛水」時「響鬧」的Memovox Deep Sea，且不斷優化，在1965年推出象徵征服極地的Memovox Polaris，並以1968年版本為這只「雙錶冠」之作奠定都會冒險的完美型格。

今年新錶即是以1968年版本為設計靈感，並為增添層次錶盤融合3種不同修飾工藝：放射狀太陽紋、粒紋與蛋白石裝飾，以黑色與海藍色錶盤較其原型的黑色錶盤更具摩登感受，計時款式則富含賽車基因。

1968年Memovox Polaris 極地響鬧錶再現！

這款象徵Polaris Memovox 50週年紀念版腕錶採3錶冠設計，分別可設定鬧鈴（上）、設定旋轉內錶圈（中）、設定時間（下）。多項復古元素如1968年的原型腕錶，如香草色Super-LumiNov螢光物料、梯形時標、4個阿拉伯數字時標，以及錶盤中央的三角形鬧鈴指標。旋轉中央轉盤三角形指標至指示的時間即可設定鬧鈴。約401,000元，限量1000只。

圖片提供／Jaeger-LeCoultre