《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 質價新標7

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Panerai 小小沛更有存在感！

為Luminor加標以「Due」（義大利文、2之意），象徵第二代Luminor的Luminor Due系列自2016年為這款生於海軍的經典樣式加入以纖薄特色，宣告旗下錶款不再僅走厚、大的硬漢路線，以吸引更多曾因厚重「卡關」的顧客。這樣的方向奏效了！因為，Luminor Due今年再度變小；曾經的「小沛」，儼然是「小小沛」。

全新的Luminor Due 3日動力儲存自動腕錶除直徑42毫米款式外，更首度呈現38毫米的新設計，是沛納海生產錶款中歷年最小的尺寸，且錶殼厚度僅11.2毫米，更為輕薄易上手，並首次在Luminor Due系列加入日期窗功能，以此日常實用為功能加分。外型上，錶盤和錶帶均換上嶄新色調，保護錶冠免受意外撞擊的護橋槓桿裝置顯明沛納海腕錶的輝煌歷史，腕錶的可塑性發揮得淋漓盡致。奇妙的是，38毫米看似與過往型號小上取多，實際佩帶的視覺與手感依然具備應有的存在感。

圖片提供／Panerai