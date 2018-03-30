《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 質價新標6

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

IWC 150週年一錶藍求！

「IWC琺瑯錶款、台幣15萬元不到？」因為錶盤色澤的溫潤流露，這個系列在錶展上讓不少人第一眼發出這樣的驚訝。

這是IWC適逢創立150週年所特製的27種紀念限量款之一；品牌旗下的葡萄牙系列、達文西系列、飛行員腕錶與柏濤菲諾系列都有紀念作，所有錶款皆展顯此一共同的美學特點：經多層塗漆處理的藍色和白色漆面錶盤，質感好到令人直接聯想大明火琺瑯工藝錶盤。

這樣的概念的確源於琺瑯工藝，而且是一款關乎「International Watch Company」（IWC萬國錶公司）發展關鍵的創新時計：1884年發行的小時及分鐘數字顯示「波威柏懷錶」（Pallweber）。

IWC創意總監Christian Knoop指出，紀念系列錶盤以多達12層的高品質塗漆包覆、拋光、刷整，最後多次壓印，靈感即來自波威柏懷錶的琺瑯錶盤與其特殊美學風格，柏濤菲諾系列更以不到15萬元即可入門的新價引人眼睛一亮。

以義大利的利古裡亞海岸（La Riviera Ligure）漁村、名流最愛度假勝地「柏濤菲諾」（Portofino）命名的腕錶，自1984年發行以來一直是IWC最受歡迎的樣式之一，今年錶廠將月相顯示與手上鏈、8日動力儲存集於一身，推出各僅150只與350只的紅金與精鋼樣式，就連精鋼材質計時功能與自動上鏈錶款也有了「缺稀」之貴：各僅2000只。至於藍與白、誰更搶市？也許尚無定論，不過會上錶廠人員告訴記者：這樣藍色僅屬150週年系列。

圖片提供／IWC