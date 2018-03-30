《2018日內瓦錶展專輯》時間錶對情 質價新標4

2018-03-30

記者方惠宗／日內瓦報導

Montblanc 高級製錶之潮

先以第5代傳人Julien Faure經營的法國織帶工坊「Fauare」、出自19世紀末古董梭織機的NATO錶帶引領時尚潮感，再以錶盤上兩個微拱（地球）半球設計、顯示全球時間的複雜功能攀上機械複雜之岳，萬寶龍這個以「1858」之名的系列將傳承Minerva錶廠160年高級製錶的傳統、玩味的淋漓盡致，更真切回應這個時代對各種錶款的實用想像。

萬寶龍1858系列的設計靈感源於位於瑞士Villeret、目前隸屬萬寶龍的Minerva錶廠在1920和1930年代所推出的軍用與山岳探險專用腕錶，這些腕錶在當時具有極高的準確度、時間讀取清晰度以及耐用性，可以在極端的環境下使用，萬寶龍因此融會這些元素，推出源於探險的復古新錶，共有5款不同設計，包括40毫米自動腕錶、42毫米計時腕錶、42毫米自製機芯世界時間Geosphere腕錶、40毫米單按把計時腕錶，以及24小時顯示的單按把計時機芯多功能懷錶，從獨一無二的美學、創新的複雜功能、材料的混合使用，以及多種錶殼尺寸，選擇豐富，讓人眼睛一亮，且每一款都經過萬寶龍實驗室500小時測試合格，宣告腕錶性能的絕佳境界。

圖片提供／Montblanc