經典+創新 巴塞爾魅力不墜

2018-03-30

〔記者林欣若／巴塞爾報導〕以品牌悠遠歷史加入與時俱進的科技，古典與創新完美結合，是巴塞爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）最吸引人的作品。

美度 展望百年

美度（MIDO）今年歡慶100週年，以展望未來百年的概念，推出Baroncelli 2118永恆系列三部曲2118限量錶。錶款以黑色PVD處理磨砂拋光不鏽鋼錶殼搭配煙煤灰色太陽放射絲光打磨錶盤，打造亮眼現代外觀，以小牛皮為基底的Cordura尼龍織布錶帶堅固耐用，同時增添潮流感，指針與分針採用沖壓工藝打造圓潤飽滿的柳葉針設計，突顯Baroncelli永恆系列的典雅基因，波爾多紅色亮漆塗層令腕錶整體特點更具突出與鮮明。

天梭 致敬榮耀

天梭（TISSOT）在1930年推出Antimagnétique腕錶，該系列為世界上首批防磁錶，極具歷史地位，今年的Heritage腕錶2018款便是向這段光榮歷史致敬，外型上將1930年原本的長方形外殼改成簡潔活力的圓弧錶殼，這也是沿襲自天梭在1943年推出的一款男性腕錶。Heritage腕錶2018款以銀色拱形錶面、垂直拉絲工藝，飾有當時的天梭表標誌，傳達昔日榮光，從錶盤側邊觀賞，可看到防反光藍寶石水晶鏡面，黑色植鞣革錶帶經過仿舊處理，更增添復古雋永美感。

漢米爾頓 百年紀念

漢米爾頓（HAMILTON）卡其御風者Khaki X-Wind系列以搭載多重計時功能、偏航運算、多錶冠設計吸引飛行迷，今年推出御風者百年紀念限量錶款，搭載漢米爾頓最新與ETA研發的H-21-Si矽游絲計時碼表機芯，動力儲存60小時，通過瑞士官方天文台COSC認證。漢米爾頓將機艙水平儀、時速表、轉速表等飛行元素，完美融入計時錶盤設計中，搭配首次採用二戰風格濃厚的沙漠式樣夜光指針與時標，在啞光黑色面盤的襯托下，展現漢米爾頓懷舊復古的百年飛行情懷。

CALVIN KLEIN叛逆拼色

Raf Simons主掌CALVIN KLEIN設計大權後，品牌在黑白原色之外，增加更多跳躍色彩，在保有經典的都會極簡風格的同時，增添更多活潑感。今年全新推出五款不同色系Rebel叛逆系列腕錶，也承襲著Raf Simons的設計精髓，由四種不同色系的細窄錶帶，包括白、紅、藍、奶油色與對比色錶盤如黑、藍或銀色，搭配不鏽鋼或黑色PVD錶殼，組成經典色系與創新設計的對比衝突美感。

圖片提供：CALVIN KLEIN、雷達、漢米爾頓、天梭、美度