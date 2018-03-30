宇舶刺青派對 孫怡不洗澎澎了

2018-03-30

〔記者方惠宗／香港報導〕香港藝術盛事「巴塞爾藝術展香港展會」（Art Basel Hong Kong）昨（29）日開展，街頭瀰漫濃濃藝文味。瑞士刺青藝術家馬克西姆‧布奇（Maxime Büchi）為躬逢盛事，首度訪港，前夜先在瑞士奢華錶商宇舶（Hublot）的藝術派對大展刺青秀，一連為多位賓客獻上他們人生的第一個刺青。名媛孫芸芸的堂妹、家飾與複合精品店「Sunset」創辦人孫怡以宇舶「藝術顧問」現身當中；她稍早於品牌店上便透露想刺青，但圖案與位置始終未定，索性請馬克西姆以色筆為她於手臂「打樣」。大師手筆上身，孫怡喜孜孜地說：「這幾天不洗澡了！」

這場派對的地點在中環一個由辦公樓改建的精品酒店、「The Murray」的天台。眼看馬克西姆‧布奇到來，不少賓客不願錯過機會似的躺上刺青台，為自己迎來第一個由大師操刀的永恆標記。

對於首度刺青者，馬克西姆透露，「通常會先花幾個小時與對方深聊，將動機與情感詮釋成圖騰；另外則是鼓勵對方多多涉獵，直到知道自己要什麼圖案。」看來當晚是破例了！

事實上，馬克西姆以其刺青工坊「Sang Bleu」為名、與宇舶聯名創作的「刺青錶」Big Bang Unico Sang Bleu腕錶，自推出後即因嶄新的結構與幾何美學為頂級製錶注入前所未見的「潮」感，獲得收藏家喜愛，今年趁「香港Art Basel」前夕再發布2款全新鈦金款式，以及多款直徑39毫米的Big Bang One Click Sang Bleu黑色陶瓷新作。馬克西姆指出，刺青與腕錶的共通點都是蘊含歷史文化的工藝，如今則各自演化成潮流、奢華象徵。然而，兩相結合的新境界，巧妙地為現代奢華開啟新門！圖片提供：Hublot