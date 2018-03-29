空調也是空氣清淨機 對抗空汙PM2.5

2018-03-29

記者吳佩樺／台北報導

空氣汙染會影響健康，近幾年最受關切的指標汙染物是PM2.5細懸浮微粒，不只戶外，室內也可能存在，例如廚房油煙。對抗PM2.5已成為家用空調市場的趨勢，化身空氣清淨機；「熱氣退散」的同時亦要呼吸好空氣！

Panasonic 升級nanoeX淨化空氣

今年幾乎各家空調大廠都主打淨化空氣，主要是運用自家研發的淨化技術或HEPA等級濾網，來分解、濾除PM2.5。PM2.5對人體的傷害極大，有可能引發過敏、氣喘、心血管疾病，嚴重甚至會致癌。

Panasonic PX系列主打進化的nanoeX技術，是原nanoe升級版，氫氧離子增加10倍，除臭、淨化PM2.5和抑制過敏原的效率皆大幅提升；nanoeX功能可獨立啟動。靜音方面亦做了很大的改進，運轉音量最低僅19分貝，例如以雙重隔音材包覆壓縮機，阻隔噪音。

聲寶 PICO PURE水離子助保濕

此外，聲寶PC系列採用PICO PURE水離子技術，同樣訴求打擊PM2.5。而長期待在冷氣房，肌膚容易乾燥，PICO PURE水離子能增加保濕力。

日立 全系列配備PM2.5濾網

日立變頻分離式全系列均搭載可過濾PM2.5的清淨濾網，包括頂級、旗艦、精品系列等。加入「新舒眠」智慧控溫裝置，解決一般冷氣使用舒眠模式，睡到半夜容易被熱醒的問題。

圖片提供／Panasonic、聲寶、日立