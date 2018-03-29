R32環保冷媒空調竄起 眾大廠齊推動

2018-03-29

記者吳佩樺／台北報導

R32環保冷媒由大金大力推動，與現行R410A冷媒相比，具有不會破壞臭氧層、大幅降低二氧化碳排放、回收簡單的優點，帶動其他品牌相繼投入，包括東元、富士通、Panasonic、Sharp等也陸續在台開賣R32家用空調。

大金 針對台灣氣候開發溫濕雙控

2012年底大金於日本發表全球第一台R32冷媒空調，2015年引進來台。現今全球超過50個國家銷售R32空調，至2017年底，全球R32空調累積銷售逾3千萬台。

因應台灣氣候潮濕，大金5月上市的新代橫綱系列特別研發Hybrid Cooling溫濕雙控技術，搭配濕度感知器，除濕能力比一般機種高75%，卻又省電。

今年大金不只調降經典系列價格2至5千元；購買指定機型最高還能現折5千元，可見積極搶客的企圖心。大金在台銷售不斷突破新高，去年家用銷量20萬台，今年目標挑戰22萬台。

東元 少數國產跟進R32

值得一提的是，東元是少數國產品牌跟進採用R32環保冷媒，以頂級HS系列為主打。同樣有跟上空汙議題，配置HEPA濾網。

Sharp 自動除菌離子技術

Sharp新代PCI自動除菌離子空調，台灣今年和日本同步上市。說到自動除菌離子技術，相信了解Sharp品牌的民眾一定不陌生，大量運用在Sharp空氣清淨機、吹風機、冰箱等產品上，主要功效是淨化空氣。Sharp空調也用上了R32冷媒。

圖片提供／大金、東元、Sharp