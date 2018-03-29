智慧節能空調 省電大躍進

2018-03-29

記者吳佩樺／台北報導

4月1日要調漲電費，雖然多數家庭不受影響，但相對更加提高民眾的節能意識，加上夏季電費高，家用空調耗電量大，自然更應該慎選！除了政府規範的CSPF一級能效作為採購參考，各家空調業者更不斷在智慧節能技術上競逐。

富士通 主機板保固10年

富士通以「健康、舒適、節能」為產品主軸，包括nocria X、高級（R32冷媒）、優級系列等，主打iT智慧主機板，強調高效率節能，因為對自家有信心，除了業界普遍的壓縮機10年、主要零件3年保固，另提出長達10年的主機板保固保障。

富士通表示：「過去定頻時代，空調的好壞在於壓縮機，但隨著變頻成為主流，主要核心已不是壓縮機，而是可視為「腦神經中樞」的主機板，亦是故障的主要因素，一般更換一片主機板動輒數千元，因此現今挑選空調更應該選擇對主機板相對保障高的品牌。」

除了家用空調，富士通今年進軍台灣商用市場，引進輕商用VRF AIRSTAGE J-ⅢL系列機種，同樣以薄型化機身為特色。

歌林、奇美、三洋 CSPF一級能效

此外，去年已上路的CSPF能效標準，包括奇美、三洋、歌林等品牌，今年更擴大CSPF一級能效陣容，比過去省電30%～40%。奇美極光系列具備智慧控溫功能；三洋精品系列採用HEPA濾網，有效淨化PM2.5；歌林豪華系列外型更顯時尚質感。

補充說明的是，CSPF指的是「冷氣季節性能因數」，取代過去的EER（能源效率比），因為定頻轉化到變頻，舊的EER指標不夠完善，CSPF納入外氣溫度和室內負載變化計算，相較EER更能精準反映能效，在國際通用。

圖片提供／富士通、歌林、奇美、三洋