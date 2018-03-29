帥氣巴塞爾 潛水錶戴領風潮

2018-03-29

〔記者林欣若／巴塞爾報導〕時尚圈運動風潮方興未艾，從服裝、鞋款到腕錶都加入運動元素打造活力十足的運動時尚，今年的巴塞爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）上，帥氣陽剛、霸氣十足的潛水腕錶引領潮流。

寶璣活力海洋風

曾經是法國皇家海軍御用精密時計製造商，寶璣（Breguet）製作航海錶款的技術無庸置疑，去年的航海系列Marine Équation Marchante 5887腕錶以複雜功能和活力外型令人驚豔，今年全新航海系列Marine 5517腕錶以各種航海符號例如秒針上象徵海事信號旗的B字符號、錶盤上的海浪波紋，突顯專業航海風格。

寶璣為Marine 5517推出多種款式，包括18K白金、18K玫瑰金以及鈦金屬三種材質，鈦金屬能抵抗海水鹽份的腐蝕性，輕盈、堅固、耐用，鈦金屬版本配以岩灰色太陽紋面盤，18K白金以即18K玫瑰金版本的面盤則飾以手工鐫刻波浪飾紋，呼應Marine系列的海洋風格，錶背也延續相同的設計主題，自動盤上飾以船舵圖案。

寶珀深海年曆錶

以Fifty Fathoms五十噚系列奠定專業潛水錶基礎的寶珀（Blancpain），旗下深潛器Bathyscaphe錶款今年保留清晰易讀的錶盤、堅固的機芯、窄版單向旋轉錶圈等經典元素，並首度加入複雜的年曆功能，為潛水錶專業功能再進化。

腕錶搭載全新6054.P機芯機芯，擁有雙發條盒的6054.P機芯透過擴展錶橋長度，因此得到更充裕的空間加入全新複雜功能，年曆機制除了二月份之外，皆能自動調整所有其他大小月份的排列，因此僅需要在每年的三月一日調校一次。腕錶的外型也極為突出，黑色陶瓷單向旋轉錶圈以及Liquidmetal®小時刻度，讓殞石灰色錶盤更顯突出，43毫米緞面精鋼錶殼可以裝配帆布錶帶、NATO軍用錶帶又或者金屬錶鏈。

浪琴耐磨陶瓷圈

浪琴（Longines）的HydroConquest深海征服者系列以防水300米、單向式旋轉錶圈、旋入式錶冠與底蓋、錶冠特殊的保護裝置，以及具備整合式潛水專用延長錶帶的雙重安全摺疊錶釦等特色，受到專業潛水玩家以及喜好運動風格的男士喜愛，今年HydroConquest深海征服者系列首度加入陶瓷錶圈設計，除了更防刮耐用，也增添現代風格。

錶款以嵌入式的陶瓷錶圈和同色的錶盤形成和諧美感，指針和時標皆塗覆Super-LumiNova®夜光塗層，錶帶不僅顏色與面盤一致，也更加符合人體工學，佩戴起來更舒適，金屬錶鏈結合拋光與磨砂不鏽鋼材質，多種細節呈現精緻感，41和43毫米的錶盤大器優雅。

歐米茄海馬25週年

從1993年問世以來，海馬（Seamaster）潛水300米腕錶在專業潛水領域便佔有不可動搖的地位，慶祝此系列誕生25週年，歐米茄保留海馬系列的原型設計和海洋風格，並以嶄新技術和材質為海馬的內裝和外觀皆升級。

錶盤從41毫米微調至42毫米，全新的陶瓷錶圈設有Sedna gold材質或白色琺瑯潛水刻度，黑色、藍色和PVD鉻色的錶盤以雷射鐫刻出波浪圖案，搭配覆以Super-LumiNova®夜光塗層的立體時標以及全新造型鏤空指針，為錶增添質感細節。腕錶搭載8800機芯，讓系列達至精準、性能與抗磁的頂尖標準，錶背透過裝飾波浪邊緣的藍寶石水晶錶背，可觀賞精妙的瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）認可的8800大師天文台機芯，全新錶款的閥門呈圓錐形設計，且配備歐米茄專利先進技術，可於水下操作。

圖片提供：寶璣、寶珀、浪琴、歐米茄