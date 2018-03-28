SOGO北海道展開跑 櫻花布丁蛋糕限量200個

2018-03-28

〔記者凃盈如／台北報導〕看好春日與連假商機，深受消費者歡迎的SOGO北海道展，將於即日起至4月10日，於忠孝館12樓登場，匯集日本各地共86家人氣美食及經典工藝參展，包含22個初登場店家，以及25款以上甜點，可望在14天檔期內創造6,500萬元業績。

今年亮點，包含北海道甜點、乳製品，以及日本人氣美食，如SOGO限定的北海道LeTAO櫻花布丁蛋糕，只推出限量200個，酸甜融合的口感，頗有春日浪漫氣息，而該品牌人氣商品皇家山峰紅茶巧克力，也是赴北海道必買的零食之一，混合可可亞與大吉嶺的茶花香氣，調和出香濃巧克力，搭配討喜而秀氣的金字塔外型，讓人傾心，另有多家初登場的仙貝、螃蟹煎餅、豆菓子等點心。

詢問度極高的店家，包含講究工法、原料，透過職人捏麵技術的日本第一大製麵廠「西山製麵」，本次於展場推出「熱香醬油拉麵」、「熱香味噌拉麵」，讓美味零時差；來自北海道地鐵站內的超人氣章魚燒「たこ焼パンチ」，則有現場職人實演，帶來獨家開發直徑達4cm的「炸彈尺寸鐵板」製做「鹽味美乃滋爆彈燒」，讓人在柳章魚之外，嚐到滿滿的高麗菜、秘傳的炸麵衣，口感飽滿濃郁。除了北海道美食外，日本各地人氣美食也在此次北海道展「加持」，如京都人氣排隊名店CAMEL DINER的絕品直火烤牛肉丼（原味、濃醬）兩種口味，搭配厚切牛肉的口感，亦是肉食主義者必嚐美味。