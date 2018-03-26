【黑色視覺配件 更添肅殺之氣】 BMW 125i M Sport Shadow Edition試駕

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
BMW現行代號F20的1系列掀背車，自2011推出迄今已有7年之久，曾在2015年進行過一次小改款，現已步入產品末期。總代理汎德公司去年於年式交替之際，將車系編成與配備稍加調整，以提升市場競爭力。
本文試駕的125i M Sport Shadow Edition除配有動感霸氣的全車M款空力套件外，還換上Shadow Edition專屬的燻黑造型頭燈及尾燈、黑色高光澤水箱護罩與窗框、鍍黑排氣尾管等黑色視覺配件，營造出有別於低階1系列掀背車的肅殺跑格。
動力心臟為原廠代號B48的2.0 TwinPower Turbo直4引擎，可輸出224匹最大馬力與31.6公斤米峰值扭力，透過動力銜接綿密的Steptronic運動化8速手自排系統，其0～100公里／時加速僅需6.1秒；在Start╱Stop怠速熄火功能與ECO PRO省油模式輔助下，國內能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑14.6公里，耗能表現符合該排氣級距最佳的第1級。
市面上性能剽悍的歐系掀背鋼砲很多，不過幾乎都採FF前驅或AWD全時4驅設定，而FR後輪驅動的BMW 1系列開起來有著截然不同的樂趣。對擅長運用後輪扭力輸出來甩尾的玩家，本車絕對好玩很多，加上趨近50：50的前後軸配重，操控起來感覺極為均衡流暢。而其刁鑽敏銳的轉向反應，搭配回饋硬朗直接的M款跑車化懸載，那種車隨意走的駕馭感受教人愛不釋手。
撇開激情駕馭的部分，125i M Sport Shadow Edition的內裝鋪陳也非常講究，座椅及車門飾板交織以Hexagon藍色蜂巢紋格織布及Alcantara類麂皮，搭配同樣有著6邊形蜂巢紋格的鋁質飾板，其間妝點以代表M Performance精神的藍色飾條與車縫線，讓整個車艙洋溢著濃烈的鋼砲跑格。
國內總代理汎德公司將125i M Sport Shadow Edition開出205萬的售價，跟加速性能及操控表現都略顯遜色的賓士A250 Sport相當（204萬），對喜愛FR後驅駕馭感受的鋼砲玩家絕對更有吸引力。
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BMW 125i M Sport Shadow Edition是以M Sport車型搭配專屬的燻黑造型頭燈及尾燈、黑色高光澤水箱護罩與窗框、鍍黑排氣尾管等黑色視覺配件，體現性能鋼砲強調的肅殺跑格。
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M款後保險桿下方有大面積的黑色分流設計，搭配左側的雙圓鍍黑排氣尾管，跟入門款的118i運動版有明顯區隔。
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本車的0～100公里／時加速僅需6.1秒，比現行Mercedes-Benz A250 Sport還略快0.3秒，而FR後驅車特有的操控優勢，以及接近50：50的理想車身配重，開起來遠比一般前驅性能鋼砲更靈活刁鑽。
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這具2.0升直4 TwinPower Turbo雙渦流渦輪增壓引擎，可爆發出224匹最大馬力與31.6公斤米峰值扭力，動力性能相當出色。
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本車內裝控台格局延續一般1系列掀背車的基調，透過M款跑車式多功能真皮方向盤、Hexagon織布／麂皮內裝與鋁質格紋飾板，營造出充滿鋼砲戰鬥氣息的車艙氛圍。
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本車採用M款18吋雙肋5輻式719M前窄後寬配鋁圈，內有藍色烤漆處理的M款對向4活塞煞車卡鉗，在循跡及掣煞反應上均有加分效果。
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座椅覆以藍色縫線的Hexagon 6邊形蜂巢格紋織布與黑色Alcantara類麂皮，並繡有M款3色車邊徽飾，乘坐包覆支撐效果絕佳，視覺上卻頗為低調。
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BMW 125i M Sport Shadow Edition小檔案