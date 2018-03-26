下半年進口掀背車市場 最值得期待的選擇

2018-03-26

記者方維鐸／綜合外電報導

國內新車市場近來呈現的明顯趨勢為SUV、CUV車款當紅，傳統3廂房車日漸式微，不過或許大家忽略了兩廂掀背車也持續穩定成長，只是不像休旅車被炒作得那麼火熱。

舉凡日系國產的Nissan Tiida掀背車，或日系進口的Mazda3掀背車，均雙雙名列國內10大暢銷車之列；其他如Ford Focus、Volkswagen Golf這兩款歐系長青掀背車，以及馬路上能見度頗高的BMW 1系列、Mercedes-Benz A-Class、Volvo V40等高級品牌掀背車，也都各自有其擁護者。

2018年進口掀背車市場還會有重量級新面孔出現，就是Toyota才在日內瓦車展對外公開的全新Auris，以及Mercedes-Benz大改款的A-Class，國內導入時程都排定在下半年度。

Mercedes-Benz大改款A-Class

Mercedes-Benz第4代A-Class掀背車外型仍延續了現行A-Class的基調，第一眼看去少了點驚豔的感覺，但是透過帳面數據即可發現新A-Class在尺碼上比前一代成長不少，光2,729mm的軸距就足足增加了30mm，風阻值僅有0.25，雙雙躍居同級掀背車之最。

內裝鋪陳著實讓人眼睛為之一亮， MBUX介面雙螢幕開創了此級掀背車之先河，新款3輻方向盤的功能控鍵及中央鞍座上的COMAND Online系統介面均沿襲自家族中的高階車系，兼具時尚與跑格的渦流式圓形出風口設計則效法現行E-Class Coupé，將Mercedes-Benz優良的家族DNA徹底發揚光大。

Toyota Auris

預計今年第4季導入的Toyota Auris其實就是國內最暢銷的Corolla Altis的新一代掀背車款，以TNGA全球模組化底盤架構所開發，國內市場將引進搭載熱效能出色的全新2.0升缸內直噴NA引擎車型（引擎壓縮比為13：1，最大馬力169匹，最大扭力20.9公斤米），同時還會配置高傳輸效率的新一代CVT無段變速自排系統，整體駕馭感受可望大幅躍進，直接衝擊到目前國內最暢銷的進口Mazda3掀背車。

其他值得關注的新世代掀背車

除了大改款A-Class和首度導入的Auris之外，其他尚有多款新世代掀背車代表作相當值得國內消費者關注，包括已有貿易商引進的Honda Civic Type R，剛剛在日內瓦車展首演的Kia Ceed，第4季將於日本發表的新一代Mazda3，以及傳聞下個月將全球首度亮相的Ford第4代Focus。

圖片提供／Ford、Honda、Kia、Mazda、Mercedes-Benz、Toyota