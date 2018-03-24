郭雪芙高訂唇膏 挑粉紅色口紅殼

2018-03-24

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞女星郭雪芙昨出席法國嬌蘭全新「Rouge G紅寶之吻高訂唇膏」上市派對，有一陣子不見的她更顯清瘦亮麗，她坦言近來積極瘦身，雖然沒刻意計算減了幾公斤，但著重在調整整體的身形及線條，她說：「還有進步空間，不過這陣子鍛鍊下來有減掉多餘脂肪，像是之前我最在意的肚子。當然不只減脂還要練肌肉，像我比較沒有屁股，就會特別鍛鍊臀部這塊。」

郭雪芙表示，因接下來有新作品要推出，年初拍戲回台後就積極運動，幾乎每天都沒停過，運動行程塞超滿。她透露，鍛鍊項目包含復健健身，因為自己有些肌肉量不足的部位，如肩頸等會有些不適感，還有雕塑曲線的皮拉提斯以及跳舞。

全新上市的嬌蘭「Rouge G紅寶之吻高訂唇膏」一次推出30款全新顏色，以及15種時尚口紅盒可自由替換，郭雪芙表示，她最愛色號520裸光粉霧、色調粉粉嫩嫩的很美，以及另款色號777的金色，可用來疊搽搭配。她認為，「每次參加派對前，都要先選好口紅顏色，因為一看過去，口紅是一個很大的妝容重點，所以都會先想下今天要用甚麼樣的顏色。」此次新唇膏的賣點之一是提供各款超美、可替換的口紅殼，郭雪芙：「若真的只能挑一個的話，我會挑粉紅色皮革」。

2009年，嬌蘭紅寶之吻唇膏初上市時，如珠寶般的造型是特別請到知名珠寶設計師LORENZ BÄUMER設計，採用具質感金屬材質，也是品牌的首款雙面鏡唇膏，而今年全新推出「Rouge G紅寶之吻高訂唇膏」不僅讓產品重量變輕了，方便隨手上色使用，價格也調降，更好入手。