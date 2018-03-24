BV姓名縮寫服務 獨一專寵

2018-03-24

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利精品Bottega Veneta（簡稱BV）宣布推出「個人化姓名縮寫服務」，將創意交至顧客手中，為屬於自己的包款賦予點睛之筆；透過不同的烙印、壓印與皮革縫製，令包款獨一無二，彰顯專屬風範！

Bottega Veneta以「當你的名字已經足夠」為品牌格言，長久以來對於「名牌Logo」低調以對，品牌基因則於簡約與內斂細節中展現。本季首度登場的姓名縮寫服務可視為品牌對於自我格言的另一種力行方式：讓姓名縮寫成為焦點。

這項全新的個人化服務適用於Bottega Veneta多款經典的「Intrecciato」編織小羊皮款式。本季男士包款Stripe條紋系列、托特包與旅行袋的包身特別規劃「留白」，就是為了展現姓名縮寫。女士系列包款則主打Palio編織小羊皮肩揹包與BV73包款。

Bottega Veneta於各個門市提供個人化姓名縮寫服務，烙印與壓印服務均為免費，部分門市可於24小時內，或數個工作天內完成；壓印服務的字體帶有陰影效果，備有3種規格，提供6種色選。縫製服務以字為單位計費，皮革選項包括鱷魚皮與卡拉拉大理石紋面小牛皮，字數則有2或3個字可選。

圖片提供：Bottega Veneta