《巴塞爾錶情搶先看》璀璨時刻1

2018-03-23

記者林欣若／台北報導

手繪鳳凰 鏤空耀眼

卡拉卡拉浴場和羅馬神話為寶格麗（Bulgari）的創作帶來無限靈感，去年以充滿正向能量的孔雀為主角，打造華麗奔放的義式風格，今年的主角換成孔雀，更加熱情耀眼的色彩，是寶格麗獨樹一幟的華麗風情。

手繪鳳凰、鏤空雕飾，Divas’Dream Tourbillon Phoenix陀飛輪腕錶展現了頂級珠寶工藝的深厚底蘊，鳳凰展翅的姿態與鏤空展示的機芯，需要經驗豐富的匠心與手藝，才有這樣分毫不差的佈局。

Divas’ Dream標誌的扇形花瓣狀圖像與腕錶的圓形錶殼完美結合，經過三天嚴密作業才完成上色的鳳凰，以微妙漸層色調顯現的鮮紅、亮橘、金黃等各種亮麗色彩與點點湛藍色系產生鮮明對比，完美展現浴火重生姿態，絢麗羽毛之下是寶格麗自製鏤空陀飛輪手動上鏈Calibre BVL 208、機芯，夾板與錶橋各以玫瑰金或白金打造，搭配鏤空設計，展現精緻的機械之美。

尊貴蛇首 神祕報時

神祕又尊貴的Serpenti，是寶格麗的品牌靈魂，寶格麗每每推出Serpenti神祕腕錶，將靈蛇以千變萬化之姿，帶來驚喜的報時方式，今年推出Serpenti Misteriosi 祖母綠鑽石神祕錶首度以雙蛇首設計，讓腕錶更顯尊貴分量。

白金打造的Serpenti Misteriosi採隱蓋式雙邊設計的40毫米錶殼，第一個蛇首頂上的花朵圖樣，是由一顆2克拉的圓形切割祖母綠，環繞9顆馬眼形切割鑽石所組成，另一個蛇首也有3顆梨形切割祖母綠和鑽石裝飾，輕輕撬起蛇首蓋，錶盤立現，寶格麗耗時整整6個月，才打造出這只充滿藝術美感的高級珠寶系列傑作。

圖片提供／Bulgari