《巴塞爾錶情搶先看》繽紛時刻4

2018-03-23

記者林欣若／台北報導

拉力賽新色

1950年代墨西哥泛美高速公路上「卡萊拉泛美公路賽」（Carrera Panamericana）拉力賽系列賽事，促成了泰格豪雅（TAG Heuer）在1963年推出第一款Heuer Carrera計時碼錶，與錶殼一體成型的錶圈、凹槽式錶冠方便每日手動上鏈、按鈕操作簡單、可清楚顯示時標及其他功能、微微凹陷的計時盤，這些符合人體工學與方便易讀的特性，為Heuer Carrera打下厚實基礎。

慶祝問世55周年，今年泰格豪雅推出全新TAG Heuer Carrera Heuer 02計時碼錶，錶盤上的三個副錶盤配置回歸到1963年的設計，分鐘和小時計時盤分別設於3點和9點鐘位置，小秒盤設置於6點鐘位置，4時30分位置則是通透的日期窗，鏤空錶面結合夜光巴頓指針和時標，嵌入防水性能達100米的43毫米模組化錶殼中，則是充滿現代感的設計，此外，搭載的新一代機芯Calibre Heuer 02是由泰格豪雅自行研發和生產，以168個零件組成，具有80小時動力儲存，凸顯泰格豪雅的機芯不論在設計、生產、可靠性、性能以及售後服務，已全方位現代化。

圖片提供／TAG Heuer