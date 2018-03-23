《巴塞爾錶情搶先看》繽紛時刻3

2018-03-23

記者林欣若／台北報導

5國5色

蕭邦（Chopard）贊助義大利Mille Miglia古董跑車賽今年屆滿30年，五款包括Rosso Corsa紅、Speed Silver銀、British Racing Green英國賽車綠、Vintage Blue復古藍及Speed Yellow黃的全新Mille Miglia Racing Colours系列腕錶，慶祝30周年里程碑。

1910年代開始，為了方便識別賽車手代表的國家，比賽時不同國家使用不同顏色漸成風氣，例如義大利的法拉利紅、英國的賽車綠、德國的銀箭灰、比利時國旗的黃，都是標誌色彩，蕭邦以此為概念推出Mille Miglia Racing Colours系列腕錶，五種顏色錶盤分別限量發行300只。

Mille Miglia Racing Colours系列腕錶除了配備分段計時功能的計時碼錶，也具備有助賽車手計算平均車速的測速器，以及日期顯示窗，42毫米的錶盤有著大型阿拉伯數字時標、時針與分針覆有夜光塗層，清晰易讀，這些細節靈感皆源自1920年代末期的儀表板設計，12點鐘位置下方有著「1000 MIGLIA」旗幟，紀念起點和終點都在布雷西亞（Brescia）、共1000哩的精采賽事。

圖片提供／Chopard