《老爹鞋鹹魚翻身》3

2018-03-23

記者王瀅娟／台北報導

Louis Vuitton Archlight

Louis Vuitton今年春夏推出老爹鞋風格的Archlight休閒鞋，不同於Triple S，Archlight的厚實鞋底長度更加誇大，遠超過鞋身，但卻是啵兒亮的全白鞋底，搭配彩色色塊拼接鞋身，整體呈現厚實的建築感。鞋底中間內凹的拱橋設計不僅呼應此鞋的命名，成為此鞋最具辨識度的特徵，也讓鞋履更具流線感，洋溢與Triple S截然不同的摩登氣息。鞋舌與鞋踵護片向腳踝靠攏，加上內藏增高鞋墊，可以使女孩們的小腿看起來纖細修長，完全解決了女孩擔心穿老爹鞋真變老爹的困擾。

運動鞋與宮廷風之混搭

Archlight出現在Louis Vuitton春夏秀上時，成為眾所矚目的焦點，幾乎每個出場都模特兒都穿上了這雙鞋，顯示出品牌以此為主打的決心。創意總監Nicolas Ghesquiere想要表現出法國18世紀華麗刺繡與緹花的宮廷服飾如何能穿在現代人身上而不顯得是要演出時代劇，Archlight更扮演舉足輕重的角色。Archlight也成功引起顧客共鳴，以台灣來說，目前尚未到貨，已經接訂單接到要排Waiting List的地步，可見將會是繼Triple S之後的網紅鞋。

圖片提供／Louis Vuitton