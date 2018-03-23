統一時代美人節 推出電子抵用券

2018-03-23

〔記者凃盈如／台北報導〕百貨母親節檔期即將開跑！統一時代百貨美人節將於3月29日搶先登場，今年推出行動會員APP獨享禮滿2,000元送200元電子抵用券，不用再跑上跑下領實體禮券，直接存在APP就可以使用，且週六日當日滿15,000元送500元電子抵用券。且今年正好與美人節重疊的卡友日（4月13日），統一時代聯名卡卡友除了於GAP、UNIQLO、MUJI、TSUTAYA BOOKSTORE 4大店消費，刷1,000元送100元商品抵用券之外，且今年更加入了化妝品、香氛、內睡衣區，與上述4大店同享跨櫃累計，再加上行動會員APP獨享禮，消費滿4,000元，最高回饋20%。

特別的是，今年統一時代百貨搶IG商機，特別企劃USTYLE Beauté，邀請8大IG名人分享21獨家及首賣私藏清單，包括LE CREUSET鑄鐵山茶花鐵鍋、Palladium帆布鞋、Jill by Jillstuart造型袖上衣及格紋寬褲等，以及多款打卡美食；此外，更推出印花樂×NYA卡友禮，以台灣創作靈感的風格印花與日本潮流服飾品牌吉祥物，推出8波段獨家限定卡友禮，只要在活動期間內，持會員卡、聯名卡、APP會員卡條碼，加上單筆消費滿800元以上之同卡號發票及扣除會員卡點數8點，即可兌換。關於今年營運，統一時代百貨總經理王寶銘說，今年前2月業績成長約2%，上半年預計改裝25個櫃位，其中有17個是新引進櫃位，主要以2樓的輕奢、飾品為主，預計改裝後能帶動業績20%成長。