巴賽爾錶展 寶格麗超薄競技─自動陀飛輪創下3.95毫米厚度紀錄 光芒Lvcea腕間迷人

〔記者林欣若／巴賽爾報導〕2018巴賽爾國際珠寶鐘錶展（Baselworld）22日正式登場，寶格麗（BVLGARI）以其悠遠的珠寶歷史與精湛製錶工藝，再度推出驚世之作。男錶Octo Finissimo Tourbillon Automatic超薄自動陀飛輪以3.95毫米厚度再度寫下紀錄，女錶同樣精采，延續珠寶精神的Lvcea系列今年首度推出Tubogas錶帶與鏤空款式，全球代言人舒淇抱病站台，為展場增添星光。
2014年Octo Tourbillon超薄陀飛輪以1.95毫米厚度機芯開啟寶格麗的超薄篇章，隨後2016年的Octo Finissimo Minute Repeater超薄三問、2017年的Octo Finissimo Automatic超薄自動上鏈都創下最薄機芯紀錄。今年寶格麗研發出厚度僅1.95毫米的新款機芯Calibre BVL 288，機芯的環形自動盤材質為白K金及鋁，兩種金屬截然不同的密度特性，使環形自動盤能以極其規律的循環擺盪運作，機芯也引進搭載滾珠軸承系統的飛行陀飛輪，能減少錶身厚度，成就3.95毫米的全新紀錄。另一款Octo Finissimo Minute Repeater Carbon從錶殼、錶圈及背蓋皆由碳薄層打造，結合高科技材質與現代感設計，也是前衛創新之作。
代表著「光芒」的Lvcea系列今年首度以經典Tubogas錶帶呈現，Tubogas的靈感來自瓦斯管，輕盈服貼、彈性極佳，可在手腕上纏繞出各種迷人風情，是寶格麗的經典印記，全新的Lvcea Tubogas腕錶以閃耀的白色珍珠母貝錶盤與精鋼和玫瑰金Tubogas錶帶纏繞出腕上奢華風情；Lvcea Skeleton鏤空腕錶則以字母搭配精密的鏤空工藝，呈現活潑躍動感，紅漆彩色指針與蛋面切割寶石鑲嵌錶冠相互呼應，顯見寶格麗對細節的堅持。