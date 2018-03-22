通路促銷齊搶涼夏商機 智能溫控節能扇免2千

2018-03-22

記者吳佩樺／台北報導

天氣漸暖，「涼夏家電」買氣已逐現湧現，燦坤表示：「DC節能扇占整體銷售從去年的32%，現已成長至超過4成，隨著進入盛夏，占比勢必會再拉高。」

DC扇在市場上已興起多年，但還是有民眾不太清楚何謂DC扇？DC扇採用DC直流電馬達，相較AC交流電馬達的傳統風扇，最大優點是省電、安靜以及馬達壽命長。

根據各大通路觀察，民眾選購DC扇，特別青睞智能溫控機種，熱銷品牌包括聲寶、Panasonic、奇美等，因應促銷，市售最低免2千元就能入手。智能溫控可隨著室內溫度變化，自動調整風速。目前市場上雖有低於千元的DC扇，但其實功能陽春，規格反應在價格上，大多無智能溫控，省電效果沒那麼好。

《通路推薦熱賣款》

奇美DF-10A0CD 自動擺頭

10吋循環扇，提供多達12種風量調整，採用3D自動擺頭以及LED觸控面板。特價3,888元，燦坤快3網路商城。

聲寶SK-FL14DR 記憶功能

14吋立扇，循環扇網設計，搭配冷氣使用，可加快冷房速度。具備我的最愛記憶功能。特價2,688元，燦坤快3網路商城。

Panasonic F-H14CND 飛梭旋鈕

14吋立扇，採用飛梭旋鈕設計，直覺式的轉盤操作。低噪音運轉僅19分貝。特價4,190元，全國電子。

Panasonic F-H16CND 釋放負離子

16吋立扇，採用9枚扇葉，具備大風量，同時降低噪音。運轉時會釋放負離子。特價3,800元，Yahoo奇摩購物中心。

奇美DF-14B0ST 平價款

14吋立扇，具備7段風速以及8重安全防護。底座採分離式設計，收納方便。特價1,988元，momo購物網。

圖片提供／全國電子、燦坤、奇摩、momo購物網。 備註：價格若有更動，以現場為準。