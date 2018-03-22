《髮型教學》韓星清新短髮2018續延燒 4步驟變身逆齡女神

記者吳佩樺／台北報導 記者趙世勳／攝影
南韓女星早已掀起肩上短髮風潮，今年持續延燒！短髮就是有減齡魔力，剪短的清新感，總讓人看起來少了好幾歲。不過台灣女孩總懼怕短髮不好整理，無法脫離「長髮情結」，其實只要運用吹風機、美髮造型器，掌握小技巧，短髮也能擁有多變風貌，趕快跟著本篇示範，4步驟變身俏麗短髮女神！
俏麗內彎短髮
髮型重點：髮尾內彎，萬年不敗的短髮造型。
示範步驟
1：以吹風機逆著髮流，將頭頂髮根吹蓬。
2：視髮量將頭髮分成多等分，內層依序取一小搓頭髮，以捲燙梳平順地往下梳，使頭髮有光澤，梳至髮尾處向內捲出內彎。
3：外層頭髮重複動作，完成全頭造型。
4：瀏海部分，同樣利用捲燙梳，讓瀏海捲出漂亮的弧度。
氣質水波紋短捲髮
髮型重點：水波紋以「一內一外」方式捲出。
示範步驟
1：以吹風機逆著髮流，將頭頂髮根吹蓬。視髮量將頭髮分成多等分，完成內層再進行外層。依序取一小搓頭髮，先以直髮捲燙器向內捲90度。
2：延續步驟1，在同一搓頭髮，接著再向外捲90度。
3：延續步驟2，髮尾處向內捲出彎度，重複一內一外的方式來營造水波紋，完成全頭造型。
4：瀏海二側稍微用直髮捲燙器向外夾出流線感。
不規則外翹捲短髮
髮型重點：像剛起床般、無刻意整理的外翹髮尾。
示範步驟
1：以吹風機逆著髮流，將頭頂髮根吹蓬。視髮量將頭髮分成多等分，內層頭髮依序利用捲燙梳隨興捲出不規則的自然感捲髮，捲燙梳以手持直立向後旋轉的方式進行。
2：外層重複動作，完成全頭造型。
3：隨意取幾搓髮尾利用直髮捲燙器向外夾翹。
4：瀏海旁分，同樣以直髮捲燙器夾出流線感。
《同期加映》自然感大捲直髮
髮型重點：全頭自然大捲，內彎髮尾讓整體造型活潑
示範步驟
1：先以吹風機逆著髮流，將頭頂髮根吹蓬。視髮量將頭髮分成多等分，先完成內層再進行外層。取一小搓頭髮，以直髮捲燙器由上而下旋轉向內捲髮。
2：外層頭髮重複動作，完成全頭造型。
3：髮尾處利用捲燙梳捲出內彎弧度。
4：髮根最後再用直髮捲燙器稍微撐高向內彎，會讓整體造型更有蓬鬆感。
本篇示範工具
Panasonic NA98 奈米水離子吹風機
除原有桃紅色，去年底再推出白色款，較上代提升奈米水離子的含量，讓吹乾的頭髮保水度增加20%且更柔順。通路售價約5,690元。
Panasonic EH-HT45 輕巧捲燙梳
結合髮梳和髮夾設計，直捲造型二用。適合打造自然感的髮型。搭載國際通用電壓，出國也能攜帶使用。通路售價約1,490元。
Panasonic EH-HS99 直髮捲燙器
直、捲二用，機身左右二側有奈米水離子出風口，作用是提升髮絲的光澤感，打破造型器會損害髮質的印象。通路售價約3,990元。
教授達人：
楊佩蓓PeiBei，斐瑟設計師，資歷12年，合作名人包括陳庭妮、歐陽妮妮、蔡淑臻、劉以豪等。
其他推薦
飛利浦HP8372 直捲二用造型器
直捲二用，主打智能水潤技術，自動偵測秀髮，調節溫度和濕度，保護秀髮。通路售價約2,988元。
TESCOM ITH1700TW 自動直捲髮器
機器會自動雙向旋轉，輕易完成造型。加熱部隱藏在內部，避免燙傷。通路售價約2,690元。
TESCOM IPH1732TW 直捲二用整髮梳
直捲二用、一鍵切換，單手也能使用。整髮器中央會釋放負離子，使髮絲保濕。通路售價約1,990元。
飛利浦HP8280 智慧溫控吹風機
主動感應頭髮濕度，控制溫度，降低頭髮毛躁。機身設計瞬間冷風鍵，幫助定型。通路售價約2,980元。
圖片提供／單品翻攝網路 註：價格或有更動，以通路為準。