獨角獸髮色 春夏夢幻迷人

2018-03-20

〔記者凃盈如／台北報導〕春夏展現亮麗風采，從髮絲到指尖的細節，都是不可忽略的保養重點。2018年髮色流行以粉彩色系為主的粉霧感髮色，專業沙龍美髮品牌萊雅（L’ORÉAL PROFESSIONNEL），也隨之在2018年春夏推出一系列的「獨角獸髮色」，如粉灰紫、珊瑚紅、抹茶綠等色調等專為亞洲市場研發的日系染膏， 讓亞洲女性能輕鬆擁有渾然天成的夢幻粉霧髮色。此外，伴隨著過度吹整、梳整頭髮 ，甚或紫外線、空污及生活壓力所造成的乾燥髮問題，萊雅也推出能夠為髮絲一秒柔順、瞬間保濕的「絲漾博保濕DD蜜」，40ml的容量可隨身攜帶、滋潤髮絲。「絲漾博保濕DD蜜」靈感源自於大溪地的奢華修護配方「莫諾伊油」，將手工摘取的梔子花浸泡在冷壓萃取椰子油中15天，兩千多年以來，大溪地的女人用它柔順秀髮，保養肌膚，葛妮絲派特洛、凱特摩絲、貝克漢夫婦都熱愛以此配方保養肌膚。成分另含立即修護乾燥髮絲、重現柔軟光澤的椰子油、甘油等成分，即使是需經過漂色的獨角獸髮色，也能隨時保持光澤柔順感，且味道前、中、後調分別有南洋複合花香、梔子花及椰子、大溪地香草莢，清新甜暖，讓人放鬆。

此外，uka也推出「Bouquet花束香氛保養精油」，為手部進行保養，小小一管馥郁的香氣，如嬌嫩綻放的花朵置於清澈玻璃瓶中，以清爽保濕的甜杏仁油、營養細緻的摩洛哥堅果與舒緩的小麥胚芽油為基底，調和甜美的玫瑰、橙花、天竺葵、依蘭、薰衣草等多種花卉精油，將花朵的香氣封存於其中，清新放鬆。

用滾瓶於指甲上塗上一至兩層的香氛保養精油。互相摩擦雙手的指甲，使香氛保養精油均勻分佈在每隻手指上。然後溫暖你的手指，同時享受令人心曠神怡的香味。