2018 F1賽季預覽

記者方維鐸／綜合外電報導
2018年F1賽季本週末（3月24～25日）將於澳洲墨爾本開賽，今年度賽程隨著歐洲德、法兩國的重返，全年賽站總數達到21站，光在歐洲地區就有11個賽站之多，亞洲則因馬來西亞的退出減少為5站，加上美洲大陸的4站及大洋洲的1站，整個賽季比完已經來到11月下旬。最不可思議的是，7月竟有奧地利GP、英國GP、德國GP和匈牙利GP共4個賽站要進行，單一月份比賽場次創下歷史新高。
賽車女郎全面退出 夾腳拖座艙新亮點
上個賽季F1的經營權易主至美國的Liberty Media Corporation，對F1賽事經驗豐富的Ross Brawn接任賽事營運總監，推動了不少變革，讓F1賽事的觀賞樂趣大幅提升。然而在新賽季開始前卻做出一項令大多數賽車迷跌破眼鏡的宣布，就是要廢除行之有年的「賽車女郎」（grid girls）傳統，改以「賽車小子」（grid kids）取而代之。
這或許跟全球鬧得沸沸揚揚的#Me Too運動脫不了關係，F1商業活動總監Sean Bratches即表示，賽車女郎的傳統已經不符合F1賽事的精神，且與當前的社會潮流相抵觸。至於其中的是非曲直，只能留待賽車觀眾來判斷了。
F1賽車本身另一重大變革，莫過於導入了被國內賽車迷戲稱為「夾腳拖」的Halo座艙防護裝置，儘管這東西的美醜見仁見智，但面對近年全球方程式賽車多起賽車手頭部受創的死亡案例，FIA自然責無旁貸對最高等級的F1賽車下令強制實施。所以2018賽季開始，F1場上所有賽車都裝上了構造宛若夾腳拖的Halo防護裝置，不管你喜不喜歡，都得去習慣F1賽車這樣的改變。
車廠冠名漸成趨勢 間接牽動車手陣容
今年多支車隊隨著車廠贊助冠名或動力單元有所改變，車隊名稱都做了些許更改，全部10支參賽車隊中，除了4家車廠直接參賽的車隊，另外3支車隊名稱有加上汽車廠牌，只剩下Force India、Williams和Haas這3隊沒有任何車廠冠名。
Red Bull車隊自從2016年跟動力單元供應商Renault撕破臉，搞到必須透過TAG Heuer居間掛名取得Renault動力單元，當然不可能再得到Renault-Nissan聯盟的Infiniti冠名贊助；今年賽季得到了英國超跑製造廠Aston Martin冠名贊助，但外界都好奇這是否意味未來Red Bull有機會透過Aston Martin與Mercedes-AMG在市售車引擎的合作關係，能輾轉得到Mercedes-AMG提供的F1動力單元，其中的微妙讓外界有相當大想像空間。
本身為超跑製造廠的McLaren，同樣跟動力單元供應商Honda鬧到不歡而散，因此將原本車隊名稱裡的Honda拿掉，卻也沒冠上新動力供應商Renault的名稱；但居間受益者反而是Renault Sport廠隊，他們不僅讓原已無意繼續合作的Toro Rosso轉去使用Honda動力單元，同時去年賽季後半還提前取得Toro Rosso車手Carlos Sainz Jr.轉隊加盟，並在年度車隊積分排名逆轉了Toro Rosso。而改採Honda動力單元的Toro Rosso車隊，今年正式更名為Red Bull Toro Rosso Honda。
原先計畫2018年將改用Honda動力單元的Sauber車隊，則在新上任領隊Frédéric Vasseur阻撓下終止與Honda的合作，繼續跟Ferrari合作，不僅獲得FCA集團下Alfa Romeo的冠名贊助，同時還獲得使用Ferrari廠隊相同動力單元的3年合約。在這樣的背景下，Sauber就一腳踢掉出自Mercedes-AMG旗下的模里西斯裔德國車手Pascal Wehrlein，啟用了Ferrari Driver Academy所栽培的2017 F2年度總冠軍Charles Leclerc。
圖片提供／Ferrari、Force India、Haas、McLaren、Mercedes-AMG、Red Bull、Renault、Sauber、Toro Rosso、Williams
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F1場上的4連霸勁旅Mercedes AMG Petronas Motorsport本賽季的全新戰駒F1 W09 EQ Power+無疑仍是場上最具競爭的賽車之一，目標問鼎第5個世界冠軍的Lewis Hamilton（最右邊白帽者）也很有機會再次蟬聯世界冠軍。
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去年賽季上半一度能與Mercedes AMG一較高下的Ferrari車隊，再次傾全力打造出這輛SF71H賽車，希望今年能贏得睽違10年的世界冠軍頭銜，重返榮耀。
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2017賽季再次取得年度車隊第4名的Force India，今年車手陣容仍為Sergio Pérez（右）和Esteban Ocon（左），駕駛採用Mercedes M09 EQ Power+動力單元的VJM11賽車，無疑是F1場上最具破壞力的組合。
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Toro Rosso STR13新賽車今年改用更趨穩定的Honda RA618H動力單元，由2016年GP2總冠軍Pierre Gasly（左）與WEC兩屆世界冠軍Brendon Hartley（右）為其出賽，整體戰力不容忽視。
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McLaren車隊本賽季更換Renault動力的MCL33賽車，再度沿用上世紀60年代草創時期的橘色塗裝，由前世界冠軍車手Fernando Alonso（左）領銜出賽。
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Williams車隊的巴西老將Felipe Massa二度退休後，網羅了俄羅斯車手Sergey Sirotkin（駕駛圖中的35號FW41賽車）來跟去年表現不俗的Lance Stroll搭檔出賽，兩人在賽季前測試的速度都不出色，車隊今年的表現不被外界看好。
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本賽季獲得Aston Martin冠名贊助的Red Bull車隊，其RB14賽車仍採用TAG Heuer居間掛名提供的Renault R.E.18動力單元，除了要追上Mercedes AMG和Ferrari兩大廠隊陣營，還將面對漸入佳境的Renault Sport廠隊挑戰，要想爭取世界冠軍的難度頗高。
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Renault Sport廠隊今年無論在車隊領導、技術實力和車手陣容都堪稱一時之選，儘管R.S.18賽車的整體戰力尚不足以從賽季前集測中看出，但沒人敢低估他們賽季開始後的表現。
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由美國NASCAR賽車大亨Gene Haas成立的Haas車隊，今年新車VF-18配置Ferrari去年賽季所採用的動力單元，車身空力設計也有所修改，在巴塞隆納進行的賽季前集測，大都能跑出比Sauber C37更快的單圈時間。
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Sauber去年上任的新領隊Frédéric Vasseur力主繼續與Ferrari合作，因而獲得同屬FCA集團的廠牌Alfa Romeo冠名贊助，今年新賽車C37首度搭載與Ferrari車隊相同的現役動力單元，動力性能可望大幅提升。
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2018賽季F1賽程表
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2018賽季參賽車隊車手一覽表