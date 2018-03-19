2018 F1賽季預覽

2018-03-19

記者方維鐸／綜合外電報導

2018年F1賽季本週末（3月24～25日）將於澳洲墨爾本開賽，今年度賽程隨著歐洲德、法兩國的重返，全年賽站總數達到21站，光在歐洲地區就有11個賽站之多，亞洲則因馬來西亞的退出減少為5站，加上美洲大陸的4站及大洋洲的1站，整個賽季比完已經來到11月下旬。最不可思議的是，7月竟有奧地利GP、英國GP、德國GP和匈牙利GP共4個賽站要進行，單一月份比賽場次創下歷史新高。

賽車女郎全面退出 夾腳拖座艙新亮點

上個賽季F1的經營權易主至美國的Liberty Media Corporation，對F1賽事經驗豐富的Ross Brawn接任賽事營運總監，推動了不少變革，讓F1賽事的觀賞樂趣大幅提升。然而在新賽季開始前卻做出一項令大多數賽車迷跌破眼鏡的宣布，就是要廢除行之有年的「賽車女郎」（grid girls）傳統，改以「賽車小子」（grid kids）取而代之。

這或許跟全球鬧得沸沸揚揚的#Me Too運動脫不了關係，F1商業活動總監Sean Bratches即表示，賽車女郎的傳統已經不符合F1賽事的精神，且與當前的社會潮流相抵觸。至於其中的是非曲直，只能留待賽車觀眾來判斷了。

F1賽車本身另一重大變革，莫過於導入了被國內賽車迷戲稱為「夾腳拖」的Halo座艙防護裝置，儘管這東西的美醜見仁見智，但面對近年全球方程式賽車多起賽車手頭部受創的死亡案例，FIA自然責無旁貸對最高等級的F1賽車下令強制實施。所以2018賽季開始，F1場上所有賽車都裝上了構造宛若夾腳拖的Halo防護裝置，不管你喜不喜歡，都得去習慣F1賽車這樣的改變。

車廠冠名漸成趨勢 間接牽動車手陣容

今年多支車隊隨著車廠贊助冠名或動力單元有所改變，車隊名稱都做了些許更改，全部10支參賽車隊中，除了4家車廠直接參賽的車隊，另外3支車隊名稱有加上汽車廠牌，只剩下Force India、Williams和Haas這3隊沒有任何車廠冠名。

Red Bull車隊自從2016年跟動力單元供應商Renault撕破臉，搞到必須透過TAG Heuer居間掛名取得Renault動力單元，當然不可能再得到Renault-Nissan聯盟的Infiniti冠名贊助；今年賽季得到了英國超跑製造廠Aston Martin冠名贊助，但外界都好奇這是否意味未來Red Bull有機會透過Aston Martin與Mercedes-AMG在市售車引擎的合作關係，能輾轉得到Mercedes-AMG提供的F1動力單元，其中的微妙讓外界有相當大想像空間。

本身為超跑製造廠的McLaren，同樣跟動力單元供應商Honda鬧到不歡而散，因此將原本車隊名稱裡的Honda拿掉，卻也沒冠上新動力供應商Renault的名稱；但居間受益者反而是Renault Sport廠隊，他們不僅讓原已無意繼續合作的Toro Rosso轉去使用Honda動力單元，同時去年賽季後半還提前取得Toro Rosso車手Carlos Sainz Jr.轉隊加盟，並在年度車隊積分排名逆轉了Toro Rosso。而改採Honda動力單元的Toro Rosso車隊，今年正式更名為Red Bull Toro Rosso Honda。

原先計畫2018年將改用Honda動力單元的Sauber車隊，則在新上任領隊Frédéric Vasseur阻撓下終止與Honda的合作，繼續跟Ferrari合作，不僅獲得FCA集團下Alfa Romeo的冠名贊助，同時還獲得使用Ferrari廠隊相同動力單元的3年合約。在這樣的背景下，Sauber就一腳踢掉出自Mercedes-AMG旗下的模里西斯裔德國車手Pascal Wehrlein，啟用了Ferrari Driver Academy所栽培的2017 F2年度總冠軍Charles Leclerc。

圖片提供／Ferrari、Force India、Haas、McLaren、Mercedes-AMG、Red Bull、Renault、Sauber、Toro Rosso、Williams