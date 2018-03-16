2018-03-16

記者林欣若／台北報導

皮革層疊 立體花瓣

MICHAEL Michael Kors今年春夏融合季節性的印花配飾呈現浪漫風格，予人耳目清新之感，服裝利用抓褶和鐘形袖、少女系列圖案、蕾絲花邊、繫帶蝴蝶結等細節，打造優雅迷人的樣貌，包款則採用立體花朵和紋理裝飾，讓方正硬挺的包款添上春夏浪漫。

最受OL喜愛的Mercer包款推出淡雅的淺灰色和粉膚色，皮革花瓣層疊出花朵的嬌柔姿態，搭配鉚釘裝飾，除了增添個性也凸顯質感；全新推出的Bristol包款以鎖扣和掀蓋設計增加使用上的安全性，掀蓋上頭是清新的3D立體雛菊花朵、或是以串珠和亮片繡製出的豪華版花卉，精緻的金屬鎖頭繫在提把上，是MICHAEL Michael Kors的專屬印記；俏皮的Zhea Zip迷你後背包同樣點綴撞色的3D立體花朵裝飾，輔以金色或玫瑰金的金屬拉鍊，點綴出斑斕又俏麗的春日光彩。

圖片提供／MICHAEL Michael Kors