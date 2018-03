2018-03-16

凱特常令人聯想黛妃,當她從頭到腳以「清一色」的造型也與伊莉莎白女王的作風頗為相似。總之,「無論單色或印花服裝,凱特都能駕馭」L’Atelier Duncan HO高級訂製服創辦人何立德說:「她應該是所有王室女性成員中,最會駕馭複雜印花圖案的洋裝。」

凱特最近即以一款Orla Kiely印花洋裝出席在英國國家肖像館舉行的「維多利亞時期的巨匠:藝術攝影的誕生」(Victorian Giants: The Birth of Art Photography)展覽,與威塞克斯伯爵夫人蘇菲(Sophie, Countess of Wessex)出席大英國協時尚交流會(Commonwealth Fashion Exchange)所穿的Erdem鏤空花卉洋裝也恰到好處。

從印花到清一色

凱特的清一色造型更是豐富,且舊衣再穿與首飾點綴功力更引人讚賞。例如她與威廉王子一同出席第71屆英國影藝學院電影獎(British Academy Film Awards),穿上在女權運動被視為象徵「希望」的綠色,凱特以黑色飾帶搭配黑色手拿包,以另一種方式支持當日的「Time’s Up」反性騷活動。

年初,她以英國品牌Boden紅色大衣搭配棕色高跟鞋與巧克力色的手拿包,綴上Annoushka黃金珍珠耳環出席倫敦米塔爾兒童醫療中心(Mittal Children’s Medical Centre)開幕活動,以及在參觀考文垂聖米迦勒座堂(Cathedral Church of St. Michael)時,再次穿上多次穿著的櫻桃粉紅色Mulberry雙排釦大衣、搭配Mulberry手拿包、Tod’s麂皮粗跟高跟鞋,以及英國工藝象徵Cornelia James手套,都說明何謂「日復一日的迷人」。

從社交到日常

從貴族到平民

凱特更懂得如何在旅行中快速變換衣著;那些恰到好處的造型完美得令人驚豔!例如今年一月的瑞典、挪威參訪行程,凱特以暖和舒適的造型揭序:在瑞典首都斯德哥爾摩會見曲棍球隊,還上場秀一手:她將Burberry外套、瑞典的Fjallraven針織衫與Sorel雪靴搭在一起,外加Brora喀什米爾頸圍、購自英國百貨John Lewis的人造皮草手套,那頂飾有人造皮草的針織帽則是紐約設計師品牌Eugenia Kim。

她接著換上黛妃最愛的設計師品牌Catherine Walker綠色洋裝、Mulberry Seaton手提包與Kiki McDonough綠色紫水晶耳環入席瑞典皇室午宴,並參訪建築博物館(ArkDes)。

來到挪威奧斯陸王宮(Royal Palace),凱特的Alexander McQueen晚裝襯托懷孕女性的唯美身段,向挪威國王哈拉德五世(King Harald V)與宋雅王后(Queen Sonja)表現敬意。當到訪奧斯陸的滑雪跳台Holmenkollen,凱特換下稍早的Dolce & Gabbana外套,穿起挪威品牌KJUS、一件約650英鎊的橘白對比滑雪夾克以及黑色長褲、120歐元的Sorel雪靴與不到26英鎊的Barts白色針織帽。哇,又是高、平價品的完美混融!

